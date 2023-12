Black Butler: svelato il periodo di uscita dell’anime

Diverso tempo fa abbiamo annunciato che Black Butler sarebbe tornato sul piccolo schermo con un nuovo adattamento anime. Sono passati anni da quando Ciel e la sua famiglia hanno intrattenuto tutti i fan con nuovi contenuti, ma le cose cambieranno l’anno prossimo. Vogliamo ricordare che Black Butler ha annunciato un revival dell’anime all’inizio di quest’anno. E con il presente articolo vogliamo riportare che Black Butler è pronto a tornare in quanto è stato annunciato il periodo di uscita ufficiale. Il revival dell’anime debutterà infatti l’anno prossimo in primavera.

L’annuncio è arrivato insieme a un nuovo poster che mette Ciel Phantomhive in primo piano. Si può quindi vedere il ragazzo con un abito elegante e, ovviamente, uno dei suoi occhi brilla di viola.

Per coloro che vogliono saperne di più, il poster ha lo scopo di pubblicizzare l’arco narrativo della Public School di Black Butler. L’anime darà il via a questo arco nel mese di aprile poiché l’anime arriverà sul piccolo schermo nella primavera del 2024. Al momento non ci sono altre immagini dei personaggi o dettagli generali, ma i fan di Black Butler sperano di rivedere Sebastian.

Black Butler è un manga shōnen scritto e disegnato da Yana Toboso che ha debuttato nel 2006 sulla rivista shōnen Monthly GFantasy, della Square Enix. Il manga, che è ancora in produzione, ha dato vita a un anime di successo prodotto dalla A-1 Pictures nel 2008. Il dark fantasy è diventato rapidamente una delle serie più importanti degli anime degli anni 2000, e la sua terza stagione si è conclusa nel 2014. Ora, Black Butler darà vita al suo revival il prossimo anno.

Gli eventi ruotano attorno a Ciel Phantomhive, un ragazzino di tredici anni divenuto capofamiglia della nobile casata Phantomhive, e di Sebastian Michaelis, un maggiordomo demoniaco obbligato a servire Ciel per via del contratto faustiano stipulato fra i due. Questo maggiordomo indossa sempre un frac nero e miscela con grazia il più forte tè rosso del mondo. Egli può vantare qualità come una perfetta istruzione, le buone maniere, la conoscenza delle arti marziali ed altri talenti in qualsiasi altro settore immaginabile oltre ad una natura non propriamente umana. Questi è però costretto ad accondiscendere alle esigenze di un padroncino di 12 anni, Ciel Phantomhive, al quale, comunque, dimostra sempre fedeltà assoluta.

