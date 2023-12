Jujutsu Kaisen: svelato un nuovo villain!

Jujutsu Kaisen ha conquistato completamente tutti i suoi fan quest’anno con il suo atteso ritorno sul piccolo schermo. E la seconda stagone dell’anime, ancora in corso, ha liberato il potenziale distruttivo dei villain della serie. Infatti Gege Akutami è sicuramente in grado di dare vita e soprattutto caratterizzare questi personaggi che si oppongono agli eroi. Il più famoso e amato è sicuramente Sukuna, ma con il presente articolo vogliamo riportare un nuovo villain mai visto prima nella serie.

L’aggiornamento arriva direttamente da Jujutsu Kaisen: Phantom Parade, un videogioco per dispositivi mobili di prossima uscita che consentirà ai fan di mettersi nei panni dei loro stregoni preferiti. Non molto tempo fa, una nuovo promo per il gioco è stato pubblicato in Cina. E in questa occasione i fan hanno potuto scoprire almeno uno dei suoi villain. Il suo nome è Oboro Zetsu e il cattivo è un’altra maledizione di grado speciale.

A look at the new game-original villain in jjk phantom parade. pic.twitter.com/sAQKeWcY47 — JJK leaker Jujutsu kaisen (@jjkleaker) December 11, 2023

Come si può vedere dal contenuto condiviso, Oboro ha due facce. Una metà del suo viso sembra vagamente umana mentre l’altra è sfregiata e oscurata. Quest’ultimo lato conferisce a Oboro grandi orecchie palmate mentre l’altro sembra per la maggior parte elfica. Questa mostruosa dicotomia continua lungo il corpo di Oboro e ha alcuni tatuaggi interessanti sul busto. Inoltre, il villain sfoggia un delicato colore di capelli rosa.

Finora sappiamo poco sul passato di questo personaggio, ma Jujutsu Kaisen: Phantom Parade ha reso il villain molto interessanti. Utilizza una tecnica di maledizione nota come Tesoro di Ossa e Feto. La tecnica consente a Oboro di portare via la Tecnica Maledetta di un’altra persona ottenendo il suo sangue e donandolo a un vaso di sua scelta. Quando la Tecnica Maledetta di una persona viene tolta, rimane vulnerabile e gettata in uno stato di indebolimento, come puoi immaginare. Quindi, se Oboro prende il tuo sangue, beh, da quel momento in poi non potrà succedere nulla di buono.

Il fandom di Jujutsu Kaisen imparerà presto di più su Oboro. Dopotutto, Jujutsu Kaisen: Phantom Parade dovrebbe ancora uscire in qualche modo entro la fine del 2023. Originariamente, il lancio del gioco mobile era previsto per il 2022, ma una serie di ritardi hanno mantenuto Jujutsu Kaisen: Phantom Parade in produzione.

Fonte – Comicbook