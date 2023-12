Jujutsu Kaisen: Gege Akutami smentisce i rumour sulla terza stagione

Quando si parla di jujutsu Kaisen, il pubblico è sempre sull’attenti e ovviamente qualsiasi cosa venga condivisa al riguardo il tutto diventa fin da subito virale. Di recente, così come leggiamo su Comic Book sono state diffuse delle informazioni in merito alla conferma di una terza stagione anime, anche se non molto tempo fa lo stesso autore del manga ha smentito il tutto, affermando che al momento nulla ancora bolle in pentola.

Praticamente è stato creato un account fake di Gege Akutami, postando al suo interno come post, un’immagine ritraente il “Culling Game”, quindi il prossimo arco narrativo con al centro i nostri stregoni tanto amati. Il poster in questione ha ottenuto circa 3 milioni di visualizzazioni al momento e una volta all’attenzione di Akutami, quest’ultimo ha deciso di fare un post di smentita al riguardo: quindi qualsiasi cosa vedrete in giro sul web, è tutto falso.

Tramite @JJK_Mya leggiamo: “Il falso account di Gege è finalmente stato “incriminato” dalla community, in merito al sul suo post con al centro informazioni fuorvianti e addirittura false. Ma è triste vedere quell’impostore guadagnare più follower con il passare dei giorni ripubblicando fanart e modifiche. Spero che l’account venga sospeso”.

That fake gege acc finally got a community note on its post for misleading info. But its sad to see that imposter gaining more followers as day passes through reposting fanarts n edits. Hope that acc gets suspended pic.twitter.com/A9reCKoyWW

— JJK (Mya) (@JJK_Mya) December 3, 2023