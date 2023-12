Tra le uscite Marvel targate Panini del 14 dicembre 2023 troviamo le tante serie mutanti coinvolte nell’affresco di Fall of X, oltre all’esordio della nuova serie dei Guardiani della Galassia.

Inoltre la nuova avventura solista di Hellcat e il ritorno di Ron Marz e Ron Lim ai personaggi cosmici anni ‘90 con Warlock: Rinascita.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 14 dicembre 2023.

Le uscite Marvel Panini del 14 dicembre 2023

X-Men 27

Gli Incredibili X-Men 408

6,90 €

Contiene: X-Men (2021) #25, Dark X-Men (2023) #1

Variant Cover

8,90 €

Contiene: X-Men (2021) #25, Dark X-Men (2023) #1

Festeggiamo sessant’anni di X-Men con un albo di 88 pagine, una variant a quattro ante di Alex Ross… e l’inizio di Dark X-Men!

Fall of X! Krakoa è caduta e l’ultimo Gala Infernale ha segnato la fine di un’era!

Per i mutanti ora l’unico luogo sicuro è il Limbo… Madelyne Pryor permettendo!

Ma cos’è successo a Kate Pryde? E chi sono ora gli alleati degli X Men?

Immortal X-Men 15

Immortal X-Men 18

6,00 €

Contiene: Immortal X-Men (2022) #14, X-Men Red (2022) #14

Krakoa è caduta e a difenderla è rimasta un’unica persona: basterà?

I piani di Sebastian Shaw e quelli del nuovo Re Bianco del Club Infernale!

Su Arakko, invece, è arrivata Genesis ed è tempo di… guerra civile!

Inoltre, Exodus ha una nuova missione!

X-Force 40

X-Force 44

3,00 €

Contiene: X-Force (2020) #43

Fall of X! Dov’era X-Force durante il Gala Infernale?

Come mai Colosso, Sage, Omega Red e persino Deadpool non erano al party?

E come mai nel frattempo Domino scavava una fossa nella Terra Selvaggia?

Le risposte in un numero dove tanti scheletri usciranno dall’armadio!

Wolverine 39

Wolverine 443

5,00 €

Contiene: Ghost Rider (2022) #17, Wolverine (2020) #36

Seconda parte del crossover fra la serie del Centauro Fiammeggiante e l’Artigliato Canadese… con risultati infernali!

Una storia fra passato e presente, a caccia di un ragazzino e del suo demone!

Con il ritorno di Arma Plus e la partecipazione di Jeff Bannister!

Disegni spettacolari di Geoff Shaw (Thanos vince!).

Deadpool 4

Deadpool 164

6,00 €

Contiene: Deadpool (2022) #6/7

Che teneri: Deadpool e Valentine sono pronti per il loro primo appuntamento ufficiale!

Peccato che non sarà idilliaco, dato che entrambi hanno un buon numero di persone che vogliono ucciderli…

Sì, stiamo parlando degli assassini d’élite dell’Atelier.

Ah, e Wade ha un nuovo cucciolotto di Carnage…

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 60

4,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #243/244, X-Factor (1986) #39, Uncanny X Men Annual (1970) #13

Il gran finale di Inferno!

X-Factor e X-Men contro la Regina dei Goblin, per una saga dalle ripercussioni pluridecennali!

Inoltre, un indimenticabile (e spassoso) episodio in cui le X-girls si prendono una meritata pausa… al centro commerciale!

Infine, il debutto di una giovane mutante esplosiva: Jubilee!

X-Men: Fall of X 1

17,00 €

Contiene: Alpha Flight (2023) #1, Astonishing Iceman (2023) #1, Children of the Vault (2023) #1, Jean Grey (2023) #1, Realm of X (2023) #1

X-Men: Fall of X 1

Variant Cover

17,00 €

Contiene: Alpha Flight (2023) #1, Astonishing Iceman (2023) #1, Children of the Vault (2023) #1, Jean Grey (2023) #1, Realm of X (2023) #1

Il Gala Infernale ha sancito la fine di X… la fine del sogno. Oppure no?!

Dove sono finiti gli X-Men, e in particolare Alfiere, Jean Grey e l’Uomo Ghiaccio?

E che ne è di Magik e dei New Mutants?

L’inquietante compendio alla saga mutante dell’inverno: Fall of X!

Rogue & Gambit: Gioco di Potere

14,00 €

Contiene: Rogue & Gambit (2023) #1/5

L’X-coppia più amata degli anni 90 torna al centro della scena!

Destiny ha scoperto che Manifold avrà un ruolo chiave nel futuro dei mutanti…

…peccato che l’ex Avenger sia fuggito da Krakoa!

Toccherà a Rogue e Gambit rintracciarlo, tra mille pericoli e vecchi avversari!

The X-Cellent: Unsocial Media

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: The X-Cellent (2022) #1/5

La fine della X-squadra più strampalata di sempre! Per anni, i mutanti hanno raccontato la nostra società, ma nessuno si era mai spinto dove si era spinta X-Statix.

Erano eroi, idoli delle folle, capricciose super star… e carne da cannone.

Oggi, l’Orfano e la nuova formazione combattono la propria versione distorta, gli X-Cellent, sul campo… e sui social media!

Il ritorno di Zeitgeist, Doop, U-Go Girl e delle altre strane creazioni di Peter Milligan (Hellblazer) e Mike Allred (Silver Surfer), nell’atteso epilogo della saga!

Avengers Beyond: Minaccia Arcana

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Avengers: Beyond (2023) #1/5

Il burattinaio che da tempo manovrava gli Avengers nell’ombra è infine venuto allo scoperto… ma si tratta del pericolo minore!

Chi infatti può rappresentare una minaccia così enorme da spaventare persino l’Arcano?

Dall’alba dei tempi è in arrivo un essere in grado di distruggere un universo con un solo pensiero.

Insomma, una normale giornata di lavoro per gli Eroi più potenti della Terra!

Guardiani della Galassia 1

La Caduta di Groot

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Guardians of the Galaxy (2023) #1/5

Nuove storie! Nuovo team creativo! Nuovi Guardiani della Galassia!

Dopo un tradimento inaspettato, i nostri eroi cercano di superare la tragedia avventurandosi in mondi senza legge!

Nel bel mezzo di una guerra civile, gli ex Guardiani affrontano una battaglia persa fin dall’inizio.

E quando si ritroveranno faccia a faccia con il loro vecchio alleato Groot, scopriranno che non è più l’amico che ricordano!

Ghost Rider Cosmico: Duplice Identità

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Cosmic Ghost Rider (2023) #1/5

Ghost Rider Cosmico contro… Ghost Rider Cosmico!

In un angolo remoto dello spazio profondo, Frank Castle ha trascorso un’esistenza tranquilla, lasciandosi finalmente alle spalle i giorni delle scorrazzate nello spazio e nel tempo.

Ma nell’universo, un feroce cacciatore di taglie sta lasciando una scia di cadaveri dietro di sé e il suo nome è… Ghost Rider Cosmico?!

Il personaggio più folle dell’Universo Marvel torna in scena e raddoppia!

Hellcat: Il Diavolo sulla Mia Spalla

Marvel Collection

20,00 €

Contiene: Iron Man/Hellcat Annual (2022) #1, Hellcat (2023) #1/5

Patsy Walker è tornata sulla costa occidentale e vive in una casa demoniaca infestata dal fantasma di sua madre!

Quando una persona vicina alla sua cerchia viene uccisa, Hellcat diventa la prima sospettata! Ora Patsy deve dimostrare la sua innocenza ed eludere sia la polizia che i soprannaturali Sonnambuli.

Dopo la serie regolare di Iron Man, Christopher Cantwell torna a scrivere Hellcat in un giallo soprannaturale e supereroistico!

Ospite d’onore, il demoniaco ex di Patsy: Daimon Hellstrom!

Warlock: Rinascita

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Warlock: Rebirth (2023) #1/5

Una storia mai narrata di Warlock e della Guardia dell’infinito!

Adam è stato privato della sua Gemma dell’Infinito, la cui nuova portatrice si fa chiamare Eve!

I suoi alleati Gamora, Pip il Troll e Genis-Vell cercano l’aiuto del Dr. Strange!

Una storia in stile anni 90 dagli autori di Silver Surfer: Rinascita!

X-Force: Sex + Violence

Marvel Must Have

15,00 €

Contiene: X-Force: Sex and Violence (2010) #1/3

La Loggia degli Assassini ha messo gli occhi su Domino… e lo stesso ha fatto Wolverine!

Resasi conto che la sua proverbiale fortuna mutante sta per giungere al termine, Neena ha chiesto l’aiuto di Logan.

Riusciranno i due – affiancati dagli altri membri di X-Force – ad avere la meglio sui loro potentissimi avversari, oppure l’attrazione che provano l’una per l’altro sarà la loro rovina?

Una storia adulta e grondante sangue, resa indimenticabile dalle tavole dipinte di Gabriele Dell’Otto. In appendice, una ricca sezione di extra!

Marvel 1602

Marvel Must Have

20,00 €

Contiene: 1602 (2003) #1/8

Inghilterra, anno 1602: strani e bizzarri avvenimenti stanno avendo luogo, e il medico di corte della Regina Elisabetta, Stephen Strange, ritiene siano di natura mistica.

Intanto, mentre il capo delle spie reali, Sir Nicholas Fury, sventa un attentato alla vita della sovrana, iniziano a comparire giovani con incredibili poteri.

Al centro di tutto potrebbe esserci una ragazza proveniente dal Nuovo Mondo: Virginia Dare.

L’Universo Marvel reimmaginato dal genio creativo di Neil Gaiman (Sandman, American Gods) per i disegni di Andy Kubert… serve aggiungere altro?

Fantastici Quattro 15

Marvel Masterworks

32,00 €

Contiene: Giant-Size Fantastic Four (1974) #3/4, Fantastic Four (1961) #151/163

Mahkizmo l’Uomo Nucleare, contro Thundra… e i Fantastici Quattro nel mezzo!

Il ritorno di Silver Surfer, e questa volta potrebbe non essere da alleato.

E non è che l’inizio, perché in questo imperdibile volume il quartetto dovrà vedersela anche con minacce come quelle di Xemu e di Arkon il Magnifico!

Come dite? Non è ancora abbastanza? E se aggiungessimo a tutto questo i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse e l’esordio di Madrox l’Uomo Multiplo?