Demon Slayer: annunciato il film e il tour mondiale della quarta stagione

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è tornato quest’anno con la terza stagione anime e pare che manca poco al suo ritorno con un altro tour. Infatti il ritorno dell’anime è all’orizzonte e tutti gli occhi sono puntati sulla quarta stagione. La nuova stagione di Demon Slayer dovrebbe essere pubblicata il prossimo anno e darà vita all’arco dell’allenamento Hashira. Recentemente abbiamo riportato il primo trailer ufficiale della quarta stagione dell’anime di Demon Slayer, che ha rivelato quando farà il suo debutto. E con il presente articolo vogliamo riportare infatti che che l’arco dell’allenamento Hashira debutterà in un tournée prima della première.

L’aggiornamento arriva direttamente dal team di Demon Slayer poiché Ufotable ha rilasciato un teaser per la quarta stagione questo fine settimana. In questa occasione si può dare una prima occhiata al nuovo arco narrativo. La clip conferma un tour mondiale che andrà da New York a Parigi.

Le quattro settimane di dura prova inizieranno il 2 febbraio a Tokyo, e l’evento di due giorni porterà sul palco diversi doppiatori per discutere della quarta stagione. Entro la seconda settimana, il tour di Demon Slayer si sposterà in America con un evento a New York il 10 febbraio. Il giorno successivo ci sarà uno spettacolo a Seul, in Corea del Sud, prima di spostarsi a Città del Messico il 17 febbraio.

Man mano che il tour avanza, luoghi come Singapore, Giakarta, Parigi, Tapei, Londra e Hong Kong ospiteranno l’evento. Quindi, chiaramente, Demon Slayer è seriamente intenzionato a promuovere la quarta stagione.

Per quanto riguarda l’anime stesso, Demon Slayer sarà presentato in anteprima a livello globale nella primavera del 2024. Ciò significa che l’anime debutterà all’inizio di aprile. Tuttavia, i fan avranno la possibilità di sbirciare presto la premiere della quarta stagione. Infatti l’altro dettaglio che vogliamo riportare è che la quarta stagione dell’anime debutterà al cinema.

Questo questo nuovo film speciale combinerà l’episodio finale della terza stagione con il primo episodio dell’arco dell’allenamento Hashira che sarà presentato in anteprima nei cinema di tutto il mondo il 23 febbraio 2024.

