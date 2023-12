Demon Slayer: svelato il trailer della quarta stagione dell’anime

Demon Slayer è tornato quest’anno sul piccolo schermo con la terza stagione animata. E subito dopo la sua conclusione, i fan hanno appreso di una quarta stagione in lavorazione. Si tratterà di una fase molto importante della serie in quanto Ufotable adatterà gli eventi dell’arco dell’addestramento Hashira del manga. E con il presente articolo vogliamo riportare nuovi aggiornamenti con la pubblicazione del primo trailer ufficiale. L’anime avrà un altro “tour mondiale” che proietterà l’episodio finale di Demon Slayer: il Villaggio dei Forgiatori di Katana e il primo episodio delle quarta stagione in Giappone e in 140 paesi e regioni a partire da febbraio.

Come si può vedere in cima al presente articolo, il primo trailer dell’arco narrativo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hashira Training è statp pubblicato durante un evento speciale di Ufotable. Qualche settimana fa, lo studio di animazione aveva anticipato il prossimo aggiornamento su Demon Slayer ed è ecco qui il contenuto.

Questo trailer mostra ai fan i nuovi insegnanti di Tanjiro e un cameo speciale dell’ex Pilastro del Suono. Sembra che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba stia mantenendo alti i suoi standard anche per la quarta stagione ormai all’orizzonte. Dopotutto, questo nuovo trailer è pieno di splendide animazioni che anticipano come si svolgerà l’addestramento di Tanjiro per diventare un Hashira.

Il manga di Demon Slayer si è concluso nel 2020, ma l’anime intrattiene ancora tutti gli appassionati. Chiaramente ci si avvicina man mano anche sul piccolo schermo verso la conclusione, ma manca ancora del materiale da adattare. Gli eventi del manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge sono ambientati in Giappone nel Periodo Taishō. Il protagonista, Tanjiro, vive in un’isolata casa di montagna tra i boschi. Un giorno, tornando a casa dopo aver venduto il carbone, trova la madre e i fratelli massacrati, ad eccezione della sorella Nezuko, trasformata in un demone con ancora qualche pensiero ed emozione umana. Tanjiro inizia così il suo viaggio in cerca di una cura per far tornare sua sorella di nuovo umana e per impedire che la stessa tragedia accaduta a loro possa accadere ad altre persone.

