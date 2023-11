Demon Slayer: Ufotable è pronto a rivelare novità sulla serie anime

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba non può che essere considerata come una delle migliori serie shonen degli ultimi anni. E lo ha dimostrato con dei numeri di vendite del manga incredibili. Ma bisogna anche dire che l’adattamento anime che permesso alla serie scritta e disegnata da Koyoharu Gotōge di raggiungere numeri impressionati. Dall’inizio della serie, le vicende di Tanjiro Kamado hanno conquistato i fan e l’anime ha trasformato il successo di Shonen Jump in un fenomeno globale. Con tre stagioni anime al suo attivo, Demon Slayer è tornato quest’anno con la terza stagione che ha adattato l’arco del Villaggio dei Forgiatori di Katana.

Ma subito dopo la sua conclusione, abbiamo riportato la conferma della quarta stagione anime. Di conseguenza i fan potranno tornare a guardare un altro arco narrativo sul piccolo schermo. E a tal proposito vogliamo riportare che lo studio di animazione giapponese ha appena confermato un grande aggiornamento per la quarta stagione.

Le informazioni provengono direttamente dai canali social media ufficiali di Demon Slayer. In un post rivolto ai fan, l’anime ha confermato che sarà pubblicato un reel promo nel giro di pochi giorni. Sembra che Ufotable lancerà questo grande aggiornamento il 10 dicembre, così i fan di Demon Slayer potranno prepararsi.

Come si può vedere, questo annuncio che Ufotable ha condiviso con i fan dice che “Il Promotional Reel 2024 uscirà simultaneamente in tutto il mondo alle 21:00 di domenica 10 dicembre“.

Finora, ufotable non ha ancora rivelato cosa ci sarà in serbo per i fan in questo aggiornamento dell’anime. Ma subito dopo la fine della terza stagione, Demon Slayer ha subito confermato una quarta stagione già in lavorazione. Il prossimo anime adatterà l’arco narrativo dell’allenamento Hashira del manga, quindi questo vuol dire che vedremo Tanjiro coinvolto in una fase della sua vita molto impegnativa. Si spera che ufotable sia pronto a rilasciare un’anteprima di questo prossimo arco narrativo il 10 dicembre.

Gli eventi del manga scritto e disegnato da Gotōge sono ambientati in Giappone, nel Periodo Taishō. Il protagonista, Tanjiro, è il primogenuto di una numerosa famiglia orfana del padre, che vive in un’isolata casa di montagna tra i boschi. Un giorno, trova la madre e i fratelli massacrati, ad eccezione della sorella Nezuko, trasformata in un demone, ma con qualche pensiero ed emozione umana. Tanjiro inizia così il suo viaggio in cerca di una cura per far tornare sua sorella di nuovo umana.

Fonte – Comicbook