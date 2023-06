Demon Slayer: annunciata la quarta stagione animata!

L’undicesimo episodio dell’anime di Demon Slayer: il Villaggio dei Forgiatori di Katana, ha concluso definitivamente la terza stagione. E oggi riportiamo che subito dopo la sua conclusione, ha annunciato il prossimo arco narrativo che adatterà l’arco dell’allenamento del Pilastro.

Tutti i fan di Demon Slayer saranno entusiasti di sapere che ci sarà altro materiale da vedere sul piccolo schermo, in quanto il manga si è concluso. Dopo la fine dell’ultimo episodio esplosivo, la serie ha rivelato ai fan l’annuncio che tutti aspettavano. Quindi Demon Slayer continuerà con una nuova stagione anime, che adatterà un arco narrativo importante.

L’aggiornamento è arrivato alla fine del finale della terza stagione di Demon Slayer, uscito in Giappone. Il nuovo adattamento animato è accompagnata da un breve teaser trailer che si può vedere in cima a questo articolo.

Quindi confermiamo che tutti i fan potranno guardare la nuova stagione segnerà la quarta per Demon Slayer. Inoltre la pagina Twitter ufficiale della serie, kimetsu_off, ha pubblicato le prime immagini. Il team ha puntato i riflettori sugli altri Pilastri, da Obanai a Shinobu. Parliamo di tutti quelli non presenti nell’ultimo arco di Demon Slayer. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere da questo poster di presentazione, non sono presenti Muichiro e Mitsuri. I rispettivi Pilastri della Nebbia e dell’Amore hanno infatti affrontato due Lune Crescenti con l’aiuto di Tanjiro, Nezuko e Genya. Dunque sono già scesi in battaglia.

Si possono quindi riconoscere Giyuu, Obanai, Shinazugawa Sanemi,Gyomei e Shinobu e nella quarta stagione potranno rivelare finalmente il loro potenziale.

Dopotutto, l’arco del Villaggio dei Forgiatori di Katana ha approfondito diverse dinamiche, portando Tanjiro a un livello completamente nuovo. Grazie a Mitsuri e Muichiro, Tanjiro è diventato infatti più forte di prima. Attualmente l’esercito di Muzan ha perso due combattenti e il finale della terza stagione ha lasciato tutti sbalorditi quando Nezuko ha mostrato il suo nuovo potere.

Quando la stagione 4 di Demon Slayer farà il suo debutto, i fan potranno aspettarsi di vedere Tanjiro allenarsi ancora più duramente insieme ai suoi compagni fidati. E soprattutto si potrebbe persino vedere Tanjiro diventare il prossimo pilastro. Attualmente non abbiamo modo di rivelare una data di uscita della quarta stagione di Demon Slayer, ma continuate a seguire per ulteriori aggiornamenti in merito.

Fonte – Comicbook