Tra le uscite manga Star Comics del 29 novembre 2023 troviamo il terzo volumetto di Gachiakuta (anche in edizione variant) e di Shaman King The Super Star, oltre alle nuove uscite dei best seller One Piece (il cui pallone nella parata del Giorno del Ringraziamento è incappato in un curioso incidente) e My Hero Academia.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 29 novembre 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 29 novembre 2023

ARIA THE MASTERPIECE n. 2

di Kozue Amano

€ 19,90

UN CLASSICO MANGA IN UNA PREZIOSA NUOVA EDIZIONE. L’ANNUNCIO PIÙ APPREZZATO A COMICON 2023!

È arrivato l’autunno. Sotto piogge improvvise e cieli tersi, per la giovane gondoliera è il momento di cambiare divisa e affrontare nuove sfide. Insieme all’amica Aika e al Salamander Akatsuki, scoprirà uno dopo l’altro gli angoli nascosti e affascinanti della città sull’acqua solcata da mille canali.

GACHIAKUTA n. 3

JANKU n.3

di Hideyoshi Andou , Kei Urana

€ 5,20

PREPARATEVI AL NUOVO GRANDE SUCCESSO MANGA!

Assieme a Enjin, Rudo va al quartier generale dei Ripulitori con l’intenzione di chiedere al loro capo come tornare nel mondo celeste. Arrivato a destinazione, però, scopre che lui non è lì e così, in attesa del suo ritorno, partecipa come osservatore a una missione che ha lo scopo di eliminare delle belve immonde. Tuttavia, dopo non molto si rende conto di non riuscire a usare il suo potere e si fa prendere dallo sconforto. Come se non bastasse, all’improvviso appaiono i Vandali, dei criminali che sembrano intenzionati a rapirlo…

GACHIAKUTA n. 3

VARIANT COVER EDITION CON 1 ILLUSTRATION CARD E 1 SET DI STICKER

JANKU VARIANT n.3

di Hideyoshi Andou , Kei Urana

€ 6,90

PREPARATEVI AL NUOVO GRANDE SUCCESSO MANGA!

Il terzo numero di questa nuova, attesissima serie sarà eccezionalmente disponibile anche in versione Variant Cover Edition, con una Illustration card e un fantastico set di sticker. Assolutamente da non perdere!

HITORIJIME MY HERO n. 14

QUEER n.76

di Memeco Arii

€ 6,90

NEMMENO UN EROE PUÒ SFUGGIRE… ALL’AMORE!

Setagawa è ormai entrato a far parte di nome e di fatto della famiglia Oshiba, ma la questione dei debiti di sua madre non è ancora stata risolta… Kosuke la sta aiutando per il bene del ragazzo, quando all’interno di un pacchetto lanciato all’improvviso a casa Setagawa i due scoprono tre milioni in contanti…

MY HERO ACADEMIA n. 38

DRAGON n.304

di Kohei Horikoshi

€ 6,90

PLUS ULTRA!!!

Sfruttando il quirk “Warp” di Kurogiri dopo il suo risveglio, Dabi e Himiko Toga, che ha con sé il sangue di Twice, si sono incontrati nella residenza montana Gunga e stanno per mandare in pezzi la strategia divisiva attuata dagli Heroes. Cedere contro i Villain proprio adesso potrebbe significare la fine del mondo…

ONE PIECE n. 106

YOUNG n.351

di Eiichiro Oda

€ 5,20

PROSEGUE A VELE SPIEGATE L’EPOPEA DEL MAESTRO ODA. QUALI ALTRI RECORD POTRÀ ANCORA BATTERE?

La ciurma di Cappello di Paglia è sbarcata su Egghead, l’isola del futuro. I laboratori del Dr. Vegapunk e le sue numerose tecnologie sconosciute stimolano lo spirito avventuroso di Rufy, ma il CP0 viene all’attacco e il suo intento è proprio quello di sopprimere Vegapunk… Cosa faranno Rufy e i suoi compagni?!

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 3

BIG n.92

di Hiro Mashima

€ 5,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

Finalmente si parte verso una nuova destinazione, il Rave Point della Terra della Stella Piovuta! Ora basta solo che Plue individui la Rave, ma all’improvviso Haru si accorge che il cane è così avvizzito da rischiare di morire da un momento all’altro! Cosa starà succedendo?!

SHAMAN KING THE SUPER STAR n. 3

di Hiroyuki Takei

€ 6,50

IL NUOVO CAPITOLO DELLE AVVENTURE DEGLI SCIAMANI PIÙ FAMOSI DEL MONDO!

La cassaforte che Kaizo Oume stava proteggendo è stata finalmente aperta. Al suo interno erano nascosti una vecchia pistola, una cartella e un numero infinito di spiriti morti sui campi di battaglia. Le azioni di Sakurai durante la Seconda Guerra Mondiale, ciò che accadde prima della formazione degli X-LAWS, le trame del Team YVS… sembra tutto collegato!

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! n. 9

UP n.228

di Take

€ 6,50

Sakurai è riuscito a confessare i propri sentimenti a Hana e i due si sono finalmente messi insieme. Per i due novelli fidanzatini si apre una stagione del tutto nuova… in cui le loro chiassose baruffe potranno raggiungere inediti e vertiginosi livelli di goffaggine e divertimento!

WITCH WATCH n. 4

STARDUST n.123

di Kenta Shinohara

€ 5,90

LA NUOVA FRIZZANTE SERIE DELL’AUTORE DI ASTRA LOST IN SPACE!

Kanshi e Nico sono riusciti a catturare l’incantatrice! Tuttavia, scoprono che quest’ultima era solo una collaboratrice e non l’artefice del piano per colpire Nico. Nel frattempo, infuria la battaglia tra Keigo, trasformatosi in licantropo, e Morihito! Con l’arrivo di un ulteriore coinquilino, un vento pieno di novità comincia a spirare in casa Otogi!