Spider-Man: il produttore conferma l’Easter Egg di Dragon Ball Z

Spider-Man è uno dei personaggi dell’universo Marvel più amati e famosi in tutto il mondo. Oltre ai numerosi film, l’uomo ragno è apparso in diversi medium e infatti di volta in volta, finendo per espandersi in diversi aspetti. Dai fumetti al film, Miles Morales è capace di ogni cosa. E con il presente articolo vogliamo riportare che uno degli scrittori ha confermato l’Easter Egg di Dragon Ball Z legato al personaggio Miles Morales.

L’aggiornamento arriva dai social media, con Cody Ziglar che ha risposto ad una domanda di un fan. Quest’ultimo gli ha chiesto della sciabola avvelenata di Miles, e lo scrittore di Miles Morales ha risposto in modo esaustivo alla domanda su questa impressionante tecnica. Si scopre che Zigalr aveva dato Miles la sciabola avvelenata perché pensava che sarebbe stato bello e anche per omaggiare Vegito e Kuwabara. Quindi si tratta di un Easter Egg legato indirizzato a Dragon Ball Z e Yu Yu Hakusho.

“L’unica cosa che il mio editore ha mai suggerito in relazione ai poteri di Miles è stato assegnare un nome ai suoi poteri con la spada. Così l’ho chiamato Venom-saber in omaggio alla beam-saber di Gundam.”

Così è facile comprendere che lo Spider-Man di Miles Morales prende tutte le sue migliori idee da anime shonen come Dragon Ball. Già in passato, Miles Morales ha fatto discutere in quanto uno dei suoi attacchi nel videogame su PlayStation assomigliava alla Kamehameha di Goku. E con questo ultimo commento di Ziglar, non sarebbe sorprendente vedere Miles combattere o muoversi come alcune icone di serie anime.

Alla luce di quanto riportato, è chiaro che Dragon Ball resta una delle maggiori fonti di ispirazione per produttori oltre che per giovani mangaka. Sempre quest’anno ha debuttato Creed III e l’attore e regista del film, Michael B. Jordan non ha mai nascosto di essersi ispirato a Dragon Ball nella creazione delle scene di combattimento.

Inoltre recentemente Toei Animation ha annunciato un nuovo progetto anime su Goku e i guerrieri Z in lavorazione. Stiamo parlando del nuovo anime, Dragon Ball Daima, una nuova e canonica serie anime che esplorerà il viaggio di Goku che insieme a tutti gli altri personaggi è tornato bambino.

Fonte – Comicbook