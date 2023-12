Yu Yu Hakusho, Netflix condivide un nuovo trailer: promette bene questo live action? Dopo l’incredibile successo di One Piece, Netflix ha deciso di puntare alla trasposizione live action del manga cult di Togashi, autore di Hunterx Hunter. Dopo le prime timide informazioni e immagini, la piattaforma streaming in questione pubblica addirittura un nuovo trailer, dando spazio ai vari personaggi che andranno a comporre il surreale e onirico mondo di Yu Degli Spettri.

Yusuke Urameshi sarà interpretato dall’attore Takumi Kitamura, che ha partecipato ai film di Tokyo Revengers. Kurama sarà interpretato da Jun Shison di Bubble e Teiichi: Battle of Supreme High. Infine, Hiei sarà interpretato dall’attore Kanata Hongo, che ha avuto ruoli importanti in entrambi gli adattamenti live-action di Attack on Titan e Kingdom. L’uscita in questione è fissata per il 14 dicembre, quindi manca davvero poco per entrare in questo fantastico mondo, ovviamente il trailer in calce potrebbe essere quello finale.

Il trailer mette in risalto come anticipato determinati personaggi della storia, e i due principali vengono messi ancora una volta in risalto, anticipando alcuni momenti della trama anche importanti. Come avevamo già visto nello scorso trailer, gli effetti speciali lasciano ancora a desiderare mentre i fratelli Toguro a quanto pare compariranno subito in questo live action rispetto al manga, quindi alla storia originale.

I combattimenti proprio come in One Piece sembrano ancora una volta corali, mentre l’atmosfera è oscura e inquietante proprio come quella dell’anime e del manga: non mancherà la violenza e qualche momento splatter a quanto pare. Ancora una volta Toguro lascia a desiderare, con la sua forma massiccia creata in una CGI non proprio moderna e forse questo potrebbe togliere credibilità al personaggio. Detto questo, avremo più informazioni quando la prima stagione sarà pubblicata il 14 dicembre, con le prime impressioni al momento molto altalenanti. Cosa ne pensate?

