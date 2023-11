Dopo l’incredibile successo del live action di One Piece, ecco che Netflix ha dato il via libera a un nuovo progetto, avente a che fare con l’opera di Togashi Yu Yu Hakusho, il celebre battle shonen antecedente a Hunter x Hunter. Durante la Geeked Week 2023 di Netflix è stato mostrato anche un primo teaser di questa serie TV, successivamente alle prime immagini e informazioni diffuse in merito, come leggiamo su Comic Book.

Tra le cose presenti nella clip, vediamo fin da subito l’inserimento immediato del team Toguro, quindi alcune sequenze del manga sono state rimescolate per il medium televisivo, dato che alcune cose potrebbero annoiare lo spettatore sotto determinati aspetti. Proprio come One Piece gli showrunner vogliono rendere comunque più fruibile il racconto, magari adattando e velocizzando alcuni capitoli del manga, forse troppo lenti per i ritmi scanditi dal medium televisivo.

Grossolanamente il trailer sembra soddisfare pienamente il volto di Yu Yu Hakusho, ma proprio come per One Piece conviene aspettare di avere gli episodi completi per giostrare un’idea più dettagliata del live action. Forse quello che convince meno, scendendo nei particolari è la CGI. Alcuni colpi di Urameshi sembrano provenire da un film del 2010, mentre la crescita muscolare di Toguro ricorda una CGI in stile “Matrix Reloded” (2003).

Yu Yu Hakusho: come si presenta questo nuovo live action Netflix?

Sempre citando One Piece, se ben ricordate anche quel teaser trailer aveva una CGI molto discutibile, aggiustata in seguito con il primo trailer ufficiale. Forse anche con Yu Yu Hakusho sono state usate delle scene abbozzate e quindi poniamo una grande fiducia nella qualità totale finale, in attesa di visionare con calma tutti gli episodi, che saranno caricati sulla piattaforma a partire dal 14 dicembre, quindi il pubblico avrà un qualcosa in più da vedere durante le festività natalizie. Voi cosa ne pensate?

Fonte Comic Book