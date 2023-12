Chainsaw Man, nonostante conti solamente una stagione, sta continuando ad avere un grande considerazione dalla critica e come leggiamo su Comic Book l’opera MAPPA ha ricevuto una nomination ai Saturn Awards. Academy of Science Fiction, Fantasy, and Horror Films ha sempre preso in considerazione opere americane, essendo un evento di quel territorio, ma in questo caso ha fatto una grandissima eccezione mettendo in lista un prodotto nipponico con la nuova edizione di questo fantastico evento.

Chainsaw Man

Gremlins: Secrets of Mogwai

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Harley Quinn

My Adventures with Superman

Star Trek: Lower Decks

Star Wars: The Bad Batch

La lista dei candidati è molto interessante e come accennato è sempre un bene vedere queste opere giapponesi in questo genere di premi. Il manga è di Fujimoto e ha debuttato su Weekly Shonen Jump nel 2018, raggiungendo un successo globale immediato a partire dai primi capitoli pubblicati. Ovviamente questo ha portato poco dopo a un annuncio riguardante una trasposizione animata di questo titolo, anche se è stata molto criticata dal pubblico amante dell’opera cartacea.

L’adattamento anime di Chainsaw Man dello Studio MAPPA però, è stato comunque nominato al premio come “Miglior serie televisiva animata o speciale” ai prossimi Saturn Awards. Oltre alla serie anime con protagonista Denji, il “Chainsaw Man” è affiancato da personaggi come l’Uomo d’Acciaio, Harley Quinn e da opere cult come Star Wars e Star Trek.

Chainsaw Man: l’anime è stato nominato ai Saturn Award 2024

Il vincitore di questa categoria, insieme a tanti altri, saranno svelati il 4 febbraio, quindi sostanzialmente manca ancora un poco per sapere se l’opera MAPPA la spunterà. Al momento non è stata ancora confermata ufficialmente la produzione della seconda stagione, anche se alcuni rumour affermano tale lavoro. In attesa di conferma ovviamente potete leggere il manga su Manga Plus e guardare la serie su Crunchyroll.

Fonte Comic Book