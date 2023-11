Chainsaw Man: il regista rilascia indizi sulla seconda stagione dell’anime?

Chainsaw Man ha travolto decisamente tutti quest’anno, con il debutto della prima stagione anime sul piccolo schermo, Tuttavia, nonostante il grande e ampio consenso riscosso, dalla fine dell’anime si è parlato poco di Chainsaw Man. In questi giorni, MAPPA è concentrato sulla seconda stagione di Jujutsu Kaisen e sui problemi con gli animatori in protesta. Tuttavia con il presente articolo, vogliamo riportare che il regista che ha lavorato alla prima stagione anime di Chainsaw Man avrebbe entusiasmato i fan condividendo alcuni indizi interessanti.

Il tutto è accaduto in diretta sulla pagina X di Ryu Nakayama. Si tratta proprio del regista responsabile della prima stagione di Chainsaw Man. Inoltre ha supervisionato gran parte del suo stile artistico unico. Sebbene l’animazione sia stata elogiata all’estero, lo stesso non è accaduto in modo unanime in Giappone. Quindi, quando è tornato a parlare sui social media, i fan si sono precipitati a leggere il post del regista, che ha parlato del suo interesse nel migliorare il suo ambiente di lavoro.

“La missione di quest’anno è costruire un ambiente di lavoro migliore, libero da abusi di potere, morali e stress inutili. L’obiettivo è stabilità sia finanziaria che in termini di tempo“, ha condiviso Nakayama. Chiaramente specifica che sono ancora nelle fasi iniziali, ma stanno gradualmente facendo progressi. “Dato che è passato solo un anno, continueremo a lavorare duro e costantemente. Dovremmo essere in grado di rilasciare le informazioni al pubblico tra un po’” aggiunge il regista.

Esaminando questa affermazione, c’è molto da approfondire. L’ultima parte del messaggio fa riferimento al passaggio di un anno. Ed effettivamente è passato circa un anno da quando la prima stagione di Chainsaw Man di MAPPA si è conclusa. Inoltre, il regista menziona la sua incapacità di discutere del suo lavoro attuale, e MAPPA non ha mai rivelato nulla su una potenziale seconda stagione di Chainsaw Man. Inoltre, la dichiarazione fa riferimento alle difficili condizioni di lavoro.

Nell’ultimo mese, numerosi animatori della seconda stagione di Jujutsu Kaisen si sono opposti a MAPPA denunciando l’orribile programma di produzione dell’anime. Quindi, ovviamente, questo messaggio di Nakayama potrebbe essere un discorso che separa Chainsaw Man da Jujutsu Kaisen.

Tuttavia, ci sono alcuni fan che credono che Nakayama non abbia fatto nessun riferimento a Chainsaw Man, dato che il regista ha cambiato la sua immagine del profilo da Chainsaw Man a qualcos’altro. Per ora non si sa cosa potrebbe accadere. Nonostante questo nuovo messaggio di Nakayama, il futuro dell’anime di Chiansaw Man è ancora incerto.

