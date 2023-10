Jujutsu Kaisen: svelato il terribile programma di lavoro per la stagione 2

La seconda stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen sta trasmettendo gli episodi dell’arco dell’incidente di Shibuya. Lo studio di animazione che si occupa della produzione della seconda stagione è MAPPA, dimostrando anche quest’anno di saper lavorare a tante serie anime allo stesso tempo. Da Vinland Saga a Chainsaw Man e L’Attacco dei Giganti, MAPPA ha una cultura del lavoro quasi fuori dal normale. E infatti questo porta a delle condizioni di lavoro richieste dell’azienda piuttosto pesanti e quest’anno i ritmi si sono intensificati. Con il presente articolo vogliamo riportare che lo staff della seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha condiviso le lamentele sul suo programma di produzione “infernale”.

Il tutto è emerso dopo l’ultimo episodio della seconda stagione di Jujutsu Kaisen. Questo presenta alcune parti con una qualità piuttosto bassa che hanno attirato l’attenzione dei fan. Le loro critiche hanno poi costretto due membri dello staff dell’anime a difendersi.

Per quanto riguarda il primo animatore, Sunomomo ha condiviso un aneddoto importante. Dice di aver perso i contatti con il team di produzione, quindi non ha potuto dare un controllo generale, senza nemmeno riuscire a inserire il suo nome nei titoli di coda. Poco dopo la fine dell’episodio 29, l’animatore è intervenuto ed è riuscito a supervisionare lo storyboard e il layout.

Proseguendo, Sunomomo ha confessato di non essere riuscito a completare i 250 tagli di animazioni assegnatigli in due settimane. “La produzione della seconda stagione di Jujutsu Kaisen è stata infernale” dice senza mezzi termini. “Era una produzione molto breve, quindi all’inizio avevamo cinque registi e un gran numero di persone che lavoravano sull’animazione” aggiunge l’animatore. Se sono riusciti a farcela è proprio grazie alla presenza di una persona responsabile della regia di ogni episodio. Hanno lavorato sodo in pre-produzione per ottimizzare il tempo creando storyboard. Questo deve rendere l’idea della mole impressionante di lavoro da portare a termine per rispettare i tempi.

Ma non finisce qui, dato che il regista dell’episodio 38 ha continuato a condividere questa situazione critica. Infatti si è rivolto ai fan dicendo che è consapevole del fatto che la loro simpatia e il loro incoraggiamento provengono dal profondo del loro cuore. Ma quando non è soddisfatto di qualcosa, quelle parole di critica hanno un effetto opposto. Al momento quindi confessa di aver bisogno di tranquillità per proseguire il suo lavoro per ora, vivendo la sua vita come il peggior tipo di animatore che ha rovinato un capolavoro.

Questi due aneddoti vanno ad aggiungersi ad altri già emersi da altri professionisti di MAPPA. In precedenza, i membri del team che hanno lavorato su L’Attacco dei Giganti e Chainsaw Man hanno criticato gli standard dell’azienda. Ora pare che con Jujutsu Kaisen comincino a emergere alcuni crolli mentali.

