Kagurabachi è stato un grande successo su Manga Plus, visto che ha scalato la classifica delle storie più lette, balzando in testa anche a titoli di punta come My Hero Academia. La controparte surreale della vicenda ha catturato fin da subito i fan e la vendetta del protagonista ancora di più. Una storia straziante degna di un battle shonen si è nuovamente palesata e l’uso delle spade ha nuovamente conquistato le platee.

Come ogni personaggi di Shonen Jump che si rispetti, anche quello di Kagurabachi ha vissuto un dramma catastrofico, così come abbiamo visto alla fine del primo capitolo ed all’inizio del secondo. La vicenda è abbastanza scontata e anche in questo caso assistiamo alla morte del padre di Chihiro, movente che lo porterà ad allenarsi e di conseguenza diventare anche più potente per compiere la sua vendetta.

Il secondo capitolo del manga ha visto il protagonista combattere e respingere una banda di stregoni intenti a rubare delle spade pregiate forgiate dal padre di Chihiro. Durante lo scontro il ragazzo sviene e trova il padre in fin di vita in una pozza di sangue mentre tutte le spade sono ovviamente sparite. Nonostante questo il padre del protagonista è riuscito a salvare una spada incantata, che dona a suo figlio.

Kagurabachi: una tragica vicenda degna di un battle shonen

Da qui parte il movente per il ragazzo che dopo il trauma deve trovare la forza di rialzarsi e quindi diventare più forte per trovare e sconfiggere gli stregoni che hanno attaccato lui e suo padre. Takeru Hokazono, l’autore, attinge dal passato appartenente alle storie serializzate sulla gloriosa rivista Shonen Jump, per donare al pubblico due capitoli intensi e pieni di pathos, oltre che di spettacolarità.

Il successo di questo manga è al centro delle ultime notizie al riguardo e su Manga Plus sta scalando le classifiche in maniera incredibile, superando anche le serie di punta dell’app. Cosa ne pensate?

