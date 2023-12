One Piece 1087: Barbanera e Boa Hancock tornano nell’anime

L’anime di One Piece si è lasciato alle spalle l’isola di Wano e i suoi abitanti, dopo la conclusione dello scontro tra Kaido e Rufy. Infatti di recente abbiamo riportato il periodo in cui il nuovo arco ufficiale debutterà sul piccolo schermo, ma con il presente articolo vogliamo riportare che alcuni personaggi ben noti sono tornati sul piccolo schermo. Stiamo parlando di Boa Hancock, che si è ritrovata ad affrontare un personaggio molto importante e potente.

One Piece si sta preparando per la prossima grande fase della storia al momento in corso nel manga. E coloro che seguono la versione stampata di One Piece, sanno che le cose sono cambiate parecchio dalla fine dell’arco di Wano.

L’episodio più recente di One Piece riprende dopo la fine del turbolento Reverie. A partire da questo evento, cominciano a cambiare molte cose, tra cui la cancellazione definitiva del sistema della Flotta dei 7. Quindi tutti questi pirati che collaboravano con la Marina, non godranno più dell’immunità. Infatti l’anime ha rivelato gli sviluppi di Buggy, Crocodile e Mihawk dopo tutto quello che è successo. E ora l’episodio 1087 di One Piece ha rivelato finalmente Boa Hancock coinvolta in un pericoloso scontro finiva sia contro la Marina che contro Barbanera.

L’episodio 1087 di One Piece mostra la Marina intenzionata a catturare Hancock (ormai ex membro della Flotta dei 7) dopo la fine del Reverie. Ma si scopre con grande sorpresa che anche Barbanera si trova sull’isola di Amazon Lily in quanto interessato al potere del frutto del diavolo della principessa. Tuttavia Boa Hancock si rifiuta di arrendersi di fronte alla doppia minaccia e soprattutto da prova del motivo per cui fosse un ex membro della Flotta dei 7. Infatti prima di concentrarsi esclusivamente su Teach, trasforma rapidamente in pietra i soldati della Marina e l’equipaggio di Barbanera.

Un altro personaggio che si rivede è Koby, che ha quasi un confronto con la principessa. Ma quando l’episodio volge al termine viene catturata da Barbanera. L’Imperatore cerca di rubarle il potere, ma lei gli dice che il suo equipaggio non sarà liberato dalla sua pietra, poiché lei è l’unica che può liberarla da quel potere. È una dimostrazione del motivo per cui Hancock è uno dei personaggi preferiti dai fan della serie.

