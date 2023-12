One Piece 1101: il manga rivela il rapporto padre-figlio tra Dragon e Rufy

La saga finale del manga di One Piece ha rivelato alcuni colpi di scena incredibili da quando i Cappelli di Paglia hanno lasciato il Paese di Wano. Mentre Monkey D. Luffy combatte contro il Governo Mondiale con la sua ciurma e i suoi nuovi alleati, Eiichiro Oda si è preso una pausa dal presente per esplorare il passato. In un sorprendente flashback che copre i primi anni di Kuma, Oda coglie l’occasione per mostrare Rufy prima dell’inizio di One Piece. Ma con il presente articolo vogliamo anche riportare il rapporto padre-figlio tra Dragon e Rufy. Oda non ha mai dato molto spazio ai due personaggi, ma il capitolo 1101 di One Piece ha rivelato che Monkey D. Dragon non era un genitore così distaccato come molti hanno creduto.

Monkey D. Dragon e Rufy sono rispettivamente padre e figlio, anche se fisicamente non sono accomunati da nessuna somiglianza al punto da portare a pensare di non essere in alcun modo imparentati. Mentre Rufy trascorre gran parte della sua avventura divertendosi mentre combatte contro altri pirati e marina per realizzare il suo sogno, Dragon mira a far cadere il governo mondiale con l’aiuto del fratello di Rufy, Sabo. Dragon non sembra avere alcun potere del frutto del diavolo da invocare in battaglia, ma ha dimostrato più volte di non essere un personaggio qualunque.

Il recente flashback del capitolo 1101 della saga finale, vediamo Kuma stare fianco a fianco con Dragon, mentre Rufy si allena per il giorno in cui salperà e riunirà il suo equipaggio. Kuma nota che Dragon ha tenuto d’occhio suo figlio, ma il padre di Rufy nota che, a causa della sua pericolosa missione i bambini sono una vulnerabilità per qualsiasi genitore. Come notato in precedenza, Dragon non è molto presente nella vita di Rufy. Ma si scopre che lo ha fatto per evitare che le sue imprese rivoluzionarie mettessero suo figlio nel mirino.

L’ultima volta che Dragon è apparso nel manga di One Piece, stava ascoltando la storia di Sabo e la verità dietro la morte di Re Cobra, sovrano di Alabasta. Dragon sta ancora tentando di abbattere il Governo Mondiale. Ma con la rivelazione che un nemico onnipotente sta tirando le fila, il padre di Rufy dovrà affrontare una strada difficile, anche con Sabo che lo sostiene.

Fonte – Comicbook