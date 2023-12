Jujutsu Kaisen: svelata l’anticipazione dell’episodio 21

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen si sta costantemente rivelando, episodio dopo episodio, tra le migliori in assoluto di questo 2023. Non a caso l’arco dell’Incidente di Shibuya sta mostrando ai fan alcuni dei momenti più incredibili e tristi dell’intera serie shonen. E con il presente articolo vogliamo riportare le prime anticipazioni dell’episodio 21. La seconda stagione che adatta l’arco narrativo dell’incidente di Shibuya dalla serie manga di Gege Akutami, ha mostrato Yuji Itadori e gli altri subire delle perdite importanti. D’altro canto i combattimenti sono tra i migliori che i fan stanno vedendo in questa stagione e in questo 2023 in generale. Al momento Yuji e Todo si trovano ad affrontare Mahito.

L’ultimo episodio della seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha dato il via allo scontro tra Yuji, Todo e Mahito. E al momento tutti i fan sono desiderosi di scoprire cosa riserverà il prossimo episodio per scoprire come andrà a finire questo scontro in corso. Non solo Mahito, ma i due alleati stregoni stanno combattendo al massimo delle loro possibilità. Per questo tutti i fan possono dare un primo sguardo a ciò che accadrà nell’episodio 21, attraverso l’anticipazione visibile in cima al presente articolo.

L’episodio 21 della stagione 2 di Jujutsu Kaisen si intitola “Metamorfosi” e sarà trasmesso il 14 dicembre in Giappone e sarà visibile su Crunchyroll sottotitolato in italiano. Manca ormai sempre meno alla conclusione dell’arco narrativo dell’incidente di Shibuya, ma coloro che non hanno avuto ancora modo di guardare la seconda stagione dell’anime, gli episodi sono disponibili su Crunchyroll.

Gli eventi dell’arco dell’incidente di Shibuya sono ambientati nella notte di Halloween, quindi il 31 ottobre. A partire da questo momento, cala improvvisamente un sipario attorno alla stazione di Shibuya, che è molto trafficata nel giorno di Halloween. Un gran numero di civili sono intrappolati e iniziano a chiedere il tempestivo intervento di Satoru Gojo. Per ridurre al minimo i danni, i piani alti scelgono di gestire Shibuya mandando Gojo lì da solo. Geto, Mahito e altre maledizioni preparano trappole e aspettano l’arrivo di Gojo. Yuji, Megumi, Nobara, Nanami e molti altri si trovano separati da questo enorme sipario. Subito dopo inizia una battaglia tra maledizioni senza precedenti mentre stregoni e maledizioni convergono a Shibuya.

