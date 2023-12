Crunchyroll annuncia la programmazione degli anime dell’inverno 2024

Crunchyroll ha finalmente annunciato la programmazione degli anime dell’inverno 2024. L’aggiornamento era nell’aria visto che la stagione autunnale degli anime di quest’anno si sta per concludere. E Crunchyroll sta preparando i fan a quello che vedranno in seguito, con l’annuncio della line-up degli anime presenti nel programma dell’inverno 2024.

Il 2024 sembra già un anno molto carico, in quanto ci saranno alcune nuove serie molto attese, che daranno il via al nuovo anno da gennaio.

La stagione anime invernale in arrivo presenterà alcuni grandi ritorni, sia originali che nuovi adattamenti, e probabilmente ci sarà più di un anime che interesserà tutti. Crunchyroll continuerà a rivelare man mano maggiori dettagli sulle nuove aggiunte alla line-up per l’inverno 2024. Ma con il presente articolo vogliamo subito riportare i titoli già confermati da Crunchyroll.

La programmazione degli anime dell’inverno 2024 di Crunchyroll

29 Dicembre

Burn The Witch 0.8

1° Gennaio

Fluffy Paradise

3 Gennaio

Classroom of the Elite – Stagione 3

Bottom-Tier Character Tomozaki – Stagione 2

5 Gennaio

The Demon Prince of Momochi House

Sasaki and Peeps

The Unwanted Undead Adventurer

The Wrong Way to Use Healing Magic

6 Gennaio

One Piece: Arco dell’Isola di Egghead

Solo Leveling

A Sign of Affection

Tales of Wedding Rings

7 Gennaio

7th Time Loop: The Villainess Enjoys a Carefree Life Married to Worst Enemy!

Banished From the Hero’s Party, I Decided to Live a Quiet Life in the Countryside – Stagione

8 Gennaio

Tsukimichi -Moonlit Fantasy – Stagione

The Foolish Angel Dances With the Devil

Hokkaido Gals Are Super Adorable!

High Card – Stagione 2

9 Gennaio

Villainess Level 99: I May Be the Hidden Boss but I’m Not the Demon Lord

10 Gennaio

Metallic Rouge

Sengoku Youko

11 Gennaio

Delusional Monthly Magazine

13 Gennaio

Bucchigiri?!

14 Gennaio

Meiji Gekken: 1874

The Fire Hunter – Stagione 2

Prossimamente

Doctor Elise: The Royal Lady with the Lamp

Mashle: Magic and Muscles – Stagione 2

The Witch and the Beast

Come si può vedere da questo elenco, per i fan ci sono molte novità interessanti e il primo titolo che darà il via a tutto sarà Burn The Witch 0.8. Si tratta di un adattamento anime basato sull’omonimo capitolo prequel e realizzato dallo Studio Colorido e intitolato proprio Burn the Witch. Non mancheranno i progetti anime originali come Metallic Rouge e il ritorno dell’intramontabile One Piece sul piccolo schermo con il nuovo arco narrativo.

