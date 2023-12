Star Comics annuncia Junji Ito Studies – Dai Profondi Abissi dell’Orrore

Star Comics, la casa editrice italiana, ha annunciato sulla sua pagina facebook ufficiale Junji Ito Studies – Dai Profondi Abissi dell’Orrore in tutte le fumetterie italiane. Si tratta di un volume unico imperdibile per i fan dell’horror a fumetti e naturalmente del maestro Junji Ito, vincitore per ben due volte degli Eisner Awards. Tutti conoscono il nome del mangaka in questione, considerato ampiamente come uno degli indiscussi maestri del manga horror, dalla lunghissima e prolifica carriera. Infatti Junji Ito Studies – Dai Profondi Abissi dell’Orrore ha celebrato i suoi trent’anni di attività. E sarà disponibile in fumetteria a partire dal 20 dicembre al prezzo di 25€.

Coloro che sono interessati all’acquisto possono aggiungere questo volume alla lista dei desideri direttamente sul sito ufficiale di Star Comics, cliccando qui. In alternativa lo si potrà preordinare su amazon seguendo questo link.

Il volume rappresenta una vera e propria celebrazione di uno degli autori più originali e di tutto il Giappone e offre agli appassionati tantissimi contenuti assolutamente imperdibili. Junji Ito Studies comprende quattro storie mai raccolte prima in volumi unici, tra cui Palloncini appesi – Il ritorno, appendice a uno dei racconti più inusuali e terrificanti di Ito. All’interno del volume i fan potranno trovare pregevoli pagine a colori, con illustrazioni e fotografie del mangaka e dei luoghi a lui cari che impreziosiscono il volume. Mentre i più curiosi potranno immergersi in una dettagliata bibliografia del mangaka, e leggere articoli approfonditi e ricchissime interviste.

A celebrare il mangaka ci saranno anche i messaggi di altri mangaka molto importanti, come Rumiko Takahashi e di altre personalità famosissime come Hideo Kojima. Sarà presente anche l’intervista-dialogo tra Ito e Daijiro Morohoshi, un altro insigne esponente del manga horror e science fiction. Probabilmente gli appassionati più accaniti crederanno di sapere già tutto su questo mangaka, ma la ricchezza di Junji Ito Studies li farà di certo scoprire qualcosa di nuovo.

Ad esempio non tutti sono a conoscenza delle storie preferite del mangaka o dei suoi trucchi per lavorare al meglio. Il volume farà scoprire agli appassionati anche le principali fonti di ispirazione dietro ai suoi racconti più celebri.