Hideaki Sorachi (Gintama) avrebbe preso alcune idee da Rumiko Takahashi

Sono tanti i manga amati dai fan in tutto il mondo, e oggi vogliamo soffermarci su Gintama, scritto e disegnato da Hideaki Sorachi. Si tratta di un manga comico giapponese, serializzato dall’8 dicembre 2003 sulla rivista settimanale Weekly Shōnen Jump di Shūeisha e conclusosi nel 2019. E con il presente articolo vogliamo riportare che nel numero 39 della rivista Weekly Shonen Sunday di quest’anno, 33 autori mangaka si sono riuniti e hanno disegnato una fan art di Lamù per il 45° anniversario del manga. Tra questi c’era Hideaki Sorachi, famoso per Gintama. Di seguito riportiamo l’illustrazione del mangaka:

Come si può vedere, Sorachi ha disegnato Elizabeth di Gintama, il personaggio che tiene in mano un cartello che dice “Scusate se ho rubato!” in compagnia di Genma Saotome di Ranma ½. Entrambi i due personaggi sono fulminati da Lamù. L’illustrazione include un breve messaggio ironico che spiega che ha “rubato” per anni idee dai lavori di Rumiko Takahashi e ora è pronto a subire la punizione che si merita da tanto.

“Mentre era sotto l’influenza del mondo di Rumiko, uno scrittore ladruncolo, pagato in spiccioli da altre riviste, si è recato a Weekly Shonen Sunday per essere punito. Lum-chan, Rumiko-sensei, non solo per 45 anni ma per altri 50 o 100 anni, per favore punisci tutti noi cattivi in tutto il Giappone!” si legge esattamente nel messaggio.

Dietro questo commento, però, c’è un’affermazione veritiera sull’importanza e sullo spessore di Rumiko Takahashi nel mondo dei manga e negli anime. Tanti cliché che si danno per scontati hanno origini proprio dai suoi vari lavori. Senza le fondamenta gettate da Urusei Yatsura (Lamù) e Ranma ½, i moderni gag manga come Gintama non esisterebbero nella forma e composizione odierna.

Il traguardo dei 45 anni di Lamù ha visto la partecipazione di altri mangaka di spessore come Eiichiro Oda, Boichi e Gosho Aoyama. Si tratta di un manga shōnen scritto e disegnato da Rumiko Takahashi, pubblicato in Giappone su Weekly Shōnen Sunday, edito dalla Shogakukan, dal 1978 al 1987. Urusei Yatsura conta oltre 35 milioni di copie in circolazione e la maggior parte dei fan giapponesi erano studenti delle scuole superiori e universitari. Tuttavia la mangaka è rimasta delusa dal fatto che Lamù non abbia suscitato molto interesse da parte dei bambini.

