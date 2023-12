Jujutsu Kaisen: la serie ha animato una delle scene preferite dal pubblico

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha brillantemente messo in risalto con l’adattamento anime, la formidabile minaccia incarnata da Mahito. Questo malefico essere maledetto ha effettivamente deposto dal campo di gioco alcuni giocatori cruciali, mentre tormentava Yuji Itadori sfruttando la sua straordinaria potenza e la capacità di manipolare le anime umane.

Nel culmine dell’ultimo episodio, nonostante Mahito avesse ottenuto un sostanziale potenziamento, il giovane ospitante del re delle maledizioni ha finalmente ottenuto la sua vendetta. La catartica svolta è giunta, allettante come l’atteso epilogo per gli appassionati della serie animata, i quali hanno assistito all’atroce morte di Nanami e Nobara per mano di Mahito.

L’arco narrativo dell’incidente di Shibuya si distingue come uno dei più drammatici nella storia degli anime, con i malvagi che conseguono notevoli successi mentre gli eroi, ora privi della presenza di Gojo intrappolato nel Regno della Prigione, cercano disperatamente di sganciarsi dalla stretta difficoltà.

Sebbene Suguru Geto possa fungere da principale antagonista, Mahito ha ricoperto il ruolo di antagonista di prima linea, mietendo innumerevoli vite umane nel contesto di questa trama oscura. Mahito ha cercato di porre fine alla vita di Yuji in numerose occasioni, una serie di eventi che si è intensificata nonostante l’intervento di Todo, conducendo Itadori a una situazione senza via d’uscita. Trovando in sé stesso una riserva di forza, Yuji si trasforma in un cacciatore implacabile mentre Mahito cerca disperatamente di sfuggire alla propria sorte. Qui la scena in questione.

Jujutsu Kaisen: una delle scene amate dal pubblico arriva nell’anime

Nonostante l’elevato livello di minaccia incarnato da Mahito e la sua recente trasformazione, Yuji emerge come una figura di spaventosa intensità, oltre ogni aspettativa. Durante il combattimento, Itadori subisce un colpo che gli lacera la guancia, rivelando gli acuminati denti. Inizialmente concepita da Gege Akutami come una scena in cui Yuji Itadori si ergeva a figura di lupo che insegue Mahito, interpretazione perfettamente tradotta dallo Studio MAPPA.

Sebbene restino solo pochi episodi della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, l’adattamento anime continua a riservare sorprese monumentali agli spettatori. In questo episodio, nonostante il ritorno trionfale di Yuji, Mahito si unisce a Geto, il quale, facendo il suo ingresso sul campo di battaglia, offre il suo sostegno all’alleato prima che compaiano i titoli di coda. Qualunque sia l’epilogo dell’arco narrativo dell’incidente di Shibuya, il finale si preannuncia senza dubbio stupefacente, se gli episodi precedenti sono indicativi.

