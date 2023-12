Dragon Ball: Toyotaro disegna Ackman di Go! Go! Ackman

Dragon Ball ha conquistato tantissimi appassionati in tutto il mondo da quando ha debuttato su Weekly Shonen Jump quasi 4 ann fa. Nonostante siano passati tanti anni, la serie shonen continua a intrattenere i fan con la serie Super, disegnata da Toyotaro. Il manga è solito esplorare il roster dei personaggi, realizzando illustrazioni di personaggi dimenticati. E fortunatamente, ci sono molte opzioni quando si tratta di riportare in vita sia eroi che villain dell’universo dei Guerrieri Z.

Con il presente articolo infatti vogliamo riportare che Toyotaro ha recentemente esplorato un altro universo creato da Akira Toriyama. E in questo caso parliamo di uno con cui molti fan della serie potrebbero non avere molta familiarità.

Tutti i fan sanno che Dragon Ball non è l’unica creazione di Akira Toriyama. Infatti proprio negli ultimi tempi abbiamo parlato diverse volte di Sand Land. che ha ricevuto in Giappone un lungometraggio che racconta la storia di Belzebù, il figlio del diavolo. L’obiettivo di questo personaggio è esplorare un mondo arido per trovare l’acqua e nel suo viaggio incontra una serie di alleati. Ma in questo articolo vogliamo parlare di Go! Go! Ackman, un manga pubblicato su V Jump dal 1993 al 1994, distribuito in undici capitoli autoconclusivi.

Questo seguiva le vicende di un giovane demone che cercava di uccidere gli umani per inviare le sue anime principali. La serie ha ricevuto un adattamento anime nel 1994, ma è stato relativamente breve. Sorprendentemente, la serie ha dato vita ad una serie di videogiochi che seguivano la storia del piccolo demone.

Toyotaro ha colto l’occasione per ridisegnare sia Ackman che uno dei primi villain della serie originale di Dragon Ball, Akkuman. Quest’ultimo è apparso nella prima serie e si tratta di un diavolo che viene dall’Inferno e lavora come combattente della chiromante Baba. Alla fine, i combattimenti hanno visto Goku riunirsi con il suo defunto nonno Gohan, creando uno dei momenti più toccanti della serie originale.

Last and this month’s special illustrations by Toyotaro are of Spike the Devil Man & Ackman (from Go! Go! Ackman, short series by Toriyama) pic.twitter.com/9aXfVcP26G — Hype (@DbsHype) December 22, 2023

Il manga di Dragon Ball Super è tornato qualche giorno fa con il centesimo capitolo della serie, che ha chiuso definitivamente l’arco di Super Hero. Al momento, Toyotaro non ha rivelato su cosa si concentrerà il manga in futuro, anche ha rassicurato di essere pronto per il 2024.

