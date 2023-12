Dragon Ball Super: Toyotaro parla del futuro del manga con un messaggio

Dragon Ball Super ha ufficialmente raggiunto il traguardo del centesimo capitolo della sua serie manga. E il mangaka, Toyotaro, si è rivolto ai fan con un nuovo messaggio tramite il quale ha parlato del futuro della serie. Come tutti sanno, l’ultimo arco del manga adatta gli eventi dell’ultimo film, Super Hero e il capitolo 100 ha concluso il tutto. Se alcuni fan temevano che il manga si sarebbe fermato, possono stare tranquilli. Infatti il mangaka stesso ha anticipato che c’è ancora un futuro luminoso davanti a Dragon Ball Super nel 2024.

Durante il 2023, manga di Dragon Ball Super ha adattato gli eventi del film Dragon Ball Super: Super Hero. E con il capitolo finale dell’anno ha ufficialmente concluso questo arco narrativo. Senza alcuna anticipazione diretta sul prossimo arco narrativo, Toyotaro ha assicurato ai fan che il manga ha grandi progetti per il 2024.

Con l’uscita del capitolo 100, il mangaka Toyotaro ha condiviso un messaggio con i fan sulle pagine della rivista V-Jump di Shueisha. Sebbene non abbia detto nulla di concreto su ciò che potrebbe accadere dopo questo capitolo, Toyotaro conferma di essere già al lavoro su ciò che verrà dopo. Nonostante non abbia rivelato nessun dettaglio, ha comunque confermato che il manga di Dragon Ball Super proseguirà.

“Grazie al supporto di tutti i lettori, sono riuscito a disegnare fino a 100 capitoli!”. Inizia in questo modo il messaggio di Toyotaro. Prosegue con altri ringraziamenti rivolti ai fan e dice di aver inserito molte scene emozionanti in questo centesimo capitolo. Poi parla del futuro del manga, confermando che sta anche lavorando duro per realizzare altre cose ancora più emozionanti in ciò che verrà dopo il capitolo 100. “Continuate a godervi il manga di Dragon Ball Super” conclude Toyotaro. Ma per quanto riguarda ciò che potrebbe accadere dopo, al momento non ci sono informazioni.

Tuttavia, come si è ampiamente parlato in precedenza, i fan sono consapevoli del fatto che c’è ancora un personaggio che prima a poi farà il suo ritorno. Stiamo parlando di Black Freezer, uno dei villain più iconici della serie shonen. Freezer ha sbloccato un nuovo potere divino prima degli eventi di questo arco narrativo, ed è solo questione di tempo prima che il faccia il suo ritorno e causi ancora una volta il caos.

