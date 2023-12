Code Geass: Roze of the Recapture: trailer e finestra di uscita del film anime

Tutti i fan di Code Geass farebbero bene ad allacciare le cinture perché il franchise anime scritto da Ichirō Ōkouchi e diretto da Gorō Taniguchi sta per tornare. Non a caso di recente avevamo riportato che ci sarebbe stato un aggiornamento ed effettivamente con il presente articolo vogliamo riportare che Code Geas tornerà a maggio dell’anno prossimo. Si intitolerà Code Geass: Roze of the Recapture e si tratterà di un film anime. L’annuncio arriva insieme al suo primo trailer che si può vedere in cima al presente articolo.

L’aggiornamento arriva direttamente da Sunrise con Code Geass: Roze of the Recapture che porterà avanti il franchise. Il film in uscita ha confermato che debutterà nelle sale a partire da maggio 2024. Conterrà quattro atti per intero e il trailer dell’anime è a dir poco spettacolare.

Come si può vedere sopra Code Geass: Roze of the Recapture porterà sullo schermo due nuovi volti. Stiamo parlando del personaggio principale dell’anime, ossia Roze, e a lui si unisce un altro personaggio di nome Ash. E le vicende di questo nuovo film di Code Geass saranno incentrate su nuovi personaggi coinvolti in un’avventura tutta nuova. Al momento, non ci sono abbastanza informazioni per poter spiegare come la sua storia si collegherà alle uscite più recenti del franchise. Ma i fan si aspettano un qualche tipo di collegamento.

Questo nuovo progetto anime era chiacchierato da molto tempo, e infatti il suo primo annuncio risale a dicembre 2020. Si prevede che il film darà il via a un nuovo piano decennale per Code Geass. Noboru Kimura si occuperà della scrittura e della sceneggiatura del film, mentre Yoshimitsu Ohashi dirigerà almeno il primo film. Come al solito, CLAMP supervisionerà il design dei personaggi di Code Geass tramite Takashiro Kimura e Hidekazu Shimamura.

Gli eventi della serie sono ambientati nel 2017 del calendario imperiale, e in questo periodo storico il Giappone è diventato una colonia dell’impero della Britannia ed è conosciuto ora come Area 11. I giapponesi sono ora chiamati Eleven e sono privati di buona parte dei propri diritti. Lelouch Lamperouge, un principe britannico in esilio, Lelouch viene gravemente ferito in uno scontro tra militari e ribelli. Quasi sul punto di morte, una strana ragazza lo salva e gli dona il potere di assoggettare chiunque riesca a guardare direttamente negli occhi al proprio volere.