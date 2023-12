La seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta per concludersi sul piccolo schermo, ma l’incredibile viaggio del manga continua con grande impeto sotto la geniale guida di Gege Akutami. Tuttavia, pare che il sipario stia per calare anche per la storia con al centro stregoni e maledizioni, poiché Akutami ha recentemente svelato un cruciale indizio ai lettori di Weekly Shonen Jump, suggerendo che il conto alla rovescia per Jujutsu Tech potrebbe essere già iniziato. Immersi in momenti avvincenti e sconvolgenti, è evidente che Akutami sta plasmando la conclusione della serie con un’attenzione straordinaria.

Le anticipazioni di Akutami avevano già suggerito che avremmo dovuto prepararci a dire addio a personaggi chiave e a esperire momenti epocali. L’epico arco dell’incidente di Shibuya ha fatto emergere la brutalità del franchise, eliminando figure di spicco come Nanami, Nobara, Jogo e numerosi civili, coinvolti involontariamente nel conflitto tra le forze di Geto e Jujutsu Tech. Nonostante la fine del manga sia ormai in vista, è plausibile aspettarsi che l’anime ci regalerà almeno altre avvincenti stagioni prima di giungere agli attuali sviluppi narrativi su Weekly Shonen Jump.

Jujutsu Kaisen: l’autore condivide un suggerimento sul finale della serie

Il Jump Festa di quest’anno, uno spettacolare evento dedicato agli appassionati di anime, ha dato a Gege Akutami l’opportunità di gettare ulteriori luci sul futuro di Jujutsu Kaisen. Akutami ha dichiarato con enfasi: “Questo è molto probabilmente l’ultimo Jump Festa durante la serializzazione di Jujutsu Kaisen.”

Un annuncio che ha sicuramente mandato un brivido di emozione attraverso la community degli appassionati. Inoltre, ha svelato i piani per una mostra estiva di Jujutsu Kaisen, un’occasione unica per esplorare gli storyboard rimanenti, le bozze e i lavori degli assistenti, normalmente celati dietro ai personaggi e ai fumetti.

Questa iniziativa mira a ispirare i visitatori, suscitando la convinzione che “anche loro possano creare manga.” Una promettente anticipazione che lascia intravedere il brillante eredità di Jujutsu Kaisen, anche oltre la conclusione della trama principale.

Fonte Comic Book