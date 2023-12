My Hero Academia: la stagione 7 dell’anime debutterà il 4 maggio 2024

My Hero Academia tornerà l’anno prossimo con la settima stagione dell’anime e con il presente articolo vogliamo riportare che il Jump Festa ’24 ha rivelato un nuovo trailer per la settima stagione dell’anime. Il video rivela che prima dei nuovi episodi, l’anime debutterà il 6 aprile con uno speciale intitolato My Hero Academia Memories di quattro episodi. L’anime della settima stagione principale debutterà quindi il 4 maggio.

La settima stagione dell’anime è stata annunciata dopo la conclusione della sesta stagione. Romi Park darà la voce al personaggio Star and Stripe nella nuova stagione. La serie animata riceverà anche un quarto film. Horikoshi fungerà da supervisore generale e lavorerà al design dei personaggi originali. Il film avrà una storia originale che si svolgerà nello stesso periodo dell’anime televisivo, con il collasso della società sicura.

Horikoshi ha lanciato la serie manga su Weekly Shonen Jump a luglio del 2014. Le vicende sono ambientato in un mondo dove i supereroi sono la norma, e il protagonista principale, Izuku Midoriya è un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe, pur essendo nato senza superpoteri. La sesta stagione della serie televisiva animata di My Hero Academia è stata prodotta da Bones e diretta da Kenji Nagasaki (direttore capo) e Masahiro Mukai.

Gli episodi adattano le vicende del manga a partire dal capitolo finale del 26° volume fino alla fine del 33° volume. Copre gli archi della “Guerra di liberazione del paranormale” compresi dal capitoli 258 al 306 e dell'”Eroe oscuro”, che vanno dal capitolo 307 al 328. Il primo episodio copre parzialmente il resto del capitolo della scorsa stagione, mentre il resto erano i capitoli rimanenti dell’arco precedente. La stagione è andata in onda per due corsi consecutivi ed è andata in onda da ottobre 2022 a marzo 2023.

Il personaggio principale è Izuku MIdoriya, uno studente delle scuole medie affascinato dagli eroi sin dalla più tenera età. Infatti il suo sogno è da sempre quello di entrare a far parte di questa cerchia. Tuttavia Izuku è un ormai rarissimo essere umano nato senza quirk, ragion per cui egli viene continuamente deriso dai suoi coetanei che lo chiamano Deku. Izuku però non si arrende e, pur non essendo dotato di poteri, cerca lo stesso di seguire sempre il suo ideale di giustizia, tanto che un giorno sarà notato da All Might, l’eroe più potente mai esistito.

Fonte – Anime News Network