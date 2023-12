One Piece: chi è il membro più potente della ciurma di Rufy?

One Piece ha presentato nel corso della sua lunga serializzazione un numero importante di pirati. Ma quelli che i fan amano più di tutti sono i pirati di Cappello di Paglia. Ognuno di loro ha fatto progressi in termini di forza nella storia di One Piece. L’Arco di Wano, ossia la fase narrativa del manga che si è conclusa recentemente, ha visto tutti i 10 membri della ciurma combattere e superare ulteriormente il loro livello. E adesso attraverso un nuovo sondaggio, i fan di One Piece hanno votato quale dei Cappelli di Paglia sia il più forte e quali siano, in definitiva, i più deboli.

Sarebbe banale dirlo, ma non è una sorpresa che Rufy sia il membro più forte della ciurma. Infatti il capitano è riuscito a risvegliare la natura del suo Frutto del Diavolo combattendo contro Kaido. Stiamo parlando del Gear Fifth, che ha permesso a Monkey di trasformarsi in un cartone animato vivente e assicurargli la vittoria contro Kiado. Nonostante questa nuova forma definitiva, la ciurma di Rufy ha davanti a sé ancora diverse battaglie sempre più impegnative.

Attraverso un sondaggio giapponese realizzato tramite Goo Ranking, i fan di One Piece hanno avuto l’opportunità di votare il membro dei Cappelli di Paglia che considerano il più forte e il più debole in battaglia. Anche se il livello di forza continua ad aumentare per Rufy, Sanji e Zoro, gli eroi avranno comunque bisogno di tutto l’aiuto possibile per affrontare l’ultima avventura di One Piece. Di seguito riportiamo l’elenco dei primi dieci classificati che i fan hanno votato.

Monkey D. Rufy Roronoa Zoro Sanji Nico Robin Jinbe Franky Tony Tony Chopper Brook Nami Usopp

Nonostante le prime posizioni non siano una grande sorpresa, potrebbe però portare a questo vedere Usopp all’ultimo posto. Quindi i fan lo considerano come il membro più debole dei Pirati di Cappello di Paglia. Tuttavia il cecchino si è dimostrato più e più volte coraggioso nella storia di One Piece. Anche se non è sicuramente una risorsa sempre determinante in battaglia in termini di forza fisica, il suo cuore e la sua natura umoristica lo hanno reso un personaggio amato.

Fonte – Comicbook