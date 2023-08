One Piece: il regista esalta la performance di Mayumi Tanaka per il Gear Fifth

L’anime di One Piece sta per raggiungere il momento più importante dell’arco di Wano. Si tratta proprio di quello più atteso da tutti i fan, in quanto potranno vedere finalmente sul piccolo schermo il Gear Fifth di Monkey D. Rufy. E con il presente articolo vogliamo riportare che il regista dell’episodio 1071 in arrivo questo fine settimana, ha esaltato la performance di Mayumi Tanaka.

Durante il One Piece Day 2023, Tatsuya Nagamine, il regista dell’episodio 1071 dell’anime, ha parlato del lavoro di doppiaggio sull’imminente trasformazione. Si è principalmente soffermato sul lavoro incredibile svolto da Mayumi Tanaka per l’occasione tanto attesa. L’anime di One Piece raggiungerà il vero culmine dell’arco narrativo di Wano con il prossimo episodio, dato che dopo l’ultima sconfitta contro Kaido sul tetto della Skull Dome, Rufy risveglierà la vera natura del suo frutto del Diavolo.

Nagamine si concentra sulla parola liberazione, e la definisce un po’ come un distaccarsi completamente dalle leggi e dalla fisica del mondo. E il loro obiettivo era di spingersi altre e dare vita ad una recitazione rivoluzionaria. Questo perché secondo il regista, il Gear Fifth non è una trasformazione come le altre e quindi anche il doppiaggio non poteva essere comune. Nagamine ha rivelato di aver cercato di ridurre le risate rispetto al Gear 5 disegnato da Eiichiro Oda nelle pagine del manga, ma Tanaka ha superato le sue aspettative.

“Pensavo che sarebbe stato difficile riprodurre tante risate, quindi ho provato a ridurle un po’“, ha rivelato Nagamine. Ed evidentemente aveva sottovalutato il potenziale della doppiatrice, visto che è andata ben oltre le aspettative di tutti, soprattutto le sue. Per quanto riguarda il lavoro svolto per adattare l’episodio del Gear Fifth, Nagamine ha spiegato che i piani dello staff sono cresciuti più di quanto si aspettassero.

Recentemente abbiamo riportato l’anticipazione dell’episodio più atteso dell’anno. Il suo debutto è previsto per il 6 agosto, quindi manca sempre meno. Per quanto riguarda il manga, questo si trova nel suo arco narrativo finale e c’è da dire che l’anime non è poi così lontano.

Fonte – Comicbook