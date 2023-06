My Hero Academia: l’ultimo messaggio di Horikoshi sulla sua salute suscita preoccupazione

My Hero Academia è tra i manga shonen più amati e famosi in tutto il mondo. Al momento Kohei Horikoshi, il mangaka, sta lavorando al percorso finale delle vicende di Midoriya e con il presente articolo vogliamo riportare l’ultimo messaggio del mangaka. Questo ha suscitato non poca preoccupazione.

Non è la prima volta che parliamo dei problemi di salute che affliggono Horikoshi, ma ogni aggiornamento è da riportare. È risaputo che, purtroppo, non è una passeggiata essere un mangaka. I ritmi di lavoro sono stressanti per il fisico, che finisce per risentirne inevitabilmente. Horikoshi non è sicuramente l’unico, per questo i mangaka andrebbero tutelati al meglio, per metterli nelle condizioni di proseguire i loro lavori senza doversi fermare spesso. Oggi riportiamo il messaggio più recente del mangaka di My Hero Academia, che ha fatto preoccupare i fan.

Kohei Horikoshi ha recentemente pubblicato un nuovo messaggio, parlando di quello che ha affrontato durante la pausa dalla rivista Weekly Shonen Jump. Scopriamo che l’assenza del mangaka era dovuta ad un problema di salute che gli ha provocato una fuoriuscita di un liquido dalle orecchie. Pare proprio che l’origine del recente calvario di Horikoshi sia legato ad una malattia che si è manifestata colpendo le orecchie.

“Il fluido continuava a fuoriuscire dalle mie orecchie, ma ora finalmente si è fermato” ha condiviso il mangaka. Le sue orecchie erano sull’orlo della morte, ha aggiunto Horikoshi.

Chiaramente, Horikoshi era impegnato a superare una condizione nodosa durante una pausa. Ora però sembra che sia in via di guarigione. Ma come si può immaginare, dopo questa notizia i fan stanno inviando tantissimi messaggi di pronta guarigione per poter tornare a lavorare il prima possibile in condizioni ottimali. La pubblicazione del manga infatti ha subito diverse interruzioni, che hanno suscitato preoccupazione tra i fan per la salute del mangaka.

Questa preoccupazione è legata ad un storico di tanti mangaka che pubblicano su Shonen Jump. L’esempio migliore è quello di Yoshihiro Togashi di Hunter x Hunter, che affronta da moltissimo tempo problemi di salute causati dal lavoro. Non solo mangaka, ma anche assistenti, chiunque lavori nel mondo dei manga e rispetta un programma frenetico, finisce per sviluppare problemi fisici difficili da superare completamente. I fan di My Hero Academia non vogliono che questo accada ad Horikoshi. Quindi gli auguriamo il meglio!

Fonte – Comicbook