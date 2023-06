One Piece: l’evoluzione dei Mugiwara nell’arco di Egghead

La serie manga di One Piece è ormai entrata in una fase molto interessante del suo ciclo, viste le numerose rivelazioni mostrate ai lettori dall’autore Eiichiro Oda, dove passo dopo passo dopo lunghi silenzi a quanto pare ha deciso di donare a tutti gli appassionati la chiave di alcune porte, chiudendone dietro allo stesso tempo tante altre.

Nel corso degli anni abbiamo sempre visto un’evoluzione dei Mugiwara non solo in termini di aspetto e potenza ma anche a livello di consapevolezza sia sulla vita da pirata e i suoi rischi, sia per quanto riguarda il potenziale nascosto, a volte troppo velato per essere fin da subito capito e sfruttato.

All’inizio dell’arco narrativo di Egghead la ciurma ha avuto modo di conoscere pienamente il mistero del Dr. Vegapunk, e di come quest’ultimo abbia alterato artificialmente i poteri che abbiamo modo di vedere in One Piece, dove probabilmente anche Luffy ne è vittima.

Tutto questo, insieme a nuovi aggiornamenti per Law, Kidd, Barbanera e anche Shanks, sono presenti all’interno del prossimo volume di One Piece, il 106, dove l’autore ha avuto anche la grazia di mostrare al pubblico una piccola anteprima della cover pescata tramite Comic Book e @OPcom_info.

Da come potete vedere il tutto è sempre colorato e mette in risalto l’evoluzione estetica dei personaggi, dove si muovono felicemente dietro uno sfondo colorato che come accennato nasconde delle insidie e dei misteri davvero non indifferenti dove a quanto pare è velato gran parte dei grandi misteri disseminati da Oda nel corso degli anni.

Il volume 106 è in procinto di essere pubblicato in Giappone e intanto vi rammentiamo la pausa di un mese da parte di Shueisha per via della problematica di Oda, dove al momento è impegnato con un’operazione volta a curare la sua vista, al momento offuscata dall’astigmatismo. Cosa pensate degli ultimi capitoli?

