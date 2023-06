One Piece – Netflix: quali eventi vedremo nel live action?

Il live action di One Piece farà finalmente il suo debutto su Netflix verso la fine dell’estate, più precisamente il 31 agosto, e come anticipato nelle scorse settimane è stato anche presentato un trailer all’evento Netflix TUDUM tenutosi in Brasile lo scorso week end.

Si è spesso vociferato anche degli eventi e degli episodi che sarebbero stati adattati in questa versione Netflix, anche se fino a qualche tempo fa il tutto era solamente un leak, anche se a quanto pare anche quest’ultimo è andato vicino a tale questione.

Infatti i rumour hanno sempre parlato dell’adattamento attraverso 8 episodi dell’arco narrativo dell’East Blue, dove come ben sappiamo compone i primi 5 membri storici dei Mugiwara, comprensivi di Luffy, Zoro, Sanji, Nami e Usop. Stando alle ultime condivise su Comic Book e il profilo Twitter @OP_Netflix_Fan il tutto viene confermato:

Romance Dawn

The Man in the Straw Hat

Tell No Tales

The Pirates Are Coming

Eat at Baratie!

The Chef and The Chore Boy

The Girl With the Sawfish Tattoo

Worst in the East

I rumour hanno quindi confermato che la prima stagione adatterà in 8 episodi numerosi capitoli, saltando inevitabilmente alcune parti forse anche tante amate dagli appassionati dal manga, ma per forza di cose la sceneggiatura deve sempre eliminare qualcosa onde evitare momenti che sull’audio/visivo non funzionano.

Il primo trailer ha diviso i fan da come potevamo aspettarci e senza dubbio anche alla sua uscita vedremo delle opinioni totalmente sfaccettati e divisive, ma d’altronde stiamo parlando di una trasposizione complessa da portare sul piccolo schermo, quindi è anche normale avere aspettative basse al riguardo.

La piattaforma streaming ha quindi messo in risalto questo inizio di una potenziale grande avventura, che se dovrebbe continuare potrebbe anche regalare grandi emozioni. Cosa ne pensate di questi primi assaggi?

Fonte Comic Book – Twitter