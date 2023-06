One Piece nei nuovi capitoli sta davvero mostrando numerosi dettagli importanti, rilevanti, dove al centro è ormai presente la Mitologia delineata dall’autore nel corso del tempo, e tra i Gorosei, Imu e il Secolo Vuoto c’è ovviamente spazio anche per i Frutti del Diavolo.

Su quest’ultimo Oda si era già soffermato molto durante l’incontro dei Mugiwara con Vegapunk, dove il suddetto ha confermato di aver creato questi frutti nel suo laboratorio, rendendo molti pirati e personaggi forti oltre il dovuto per una causa artificiale e non naturale come si poteva pensare in precedenza.

Negli ultimi capitoli abbiamo avuto modo di vedere cosa sia successo durante il Reverie, e di conseguenza abbiamo avuto dei dettagli precisi sulla morte di Re Cobra, insieme alla rivelazione dei Cinque Anziani e del grande Imu, forse la potenza più rilevante di tutto One Piece.

In questo flashback Sabo riceve un libro contenenti tutti i dettagli inerenti al Frutto del Diavolo intitolato “Libro della Genesi”, chiaro riferimento alla Religione Cristiana. Proprio su questo dettaglio i lettori sono rimasti a bocca aperta e di certo non vede l’ora di saperne di più, come leggiamo su CB e @newworldartur.

One Piece: un grande dettaglio è stato rivelato (SPOILER)

Nel consegnare tale libro a Sabo Ivankov ha approfondito ulteriormente la figura ipotetica di Imu e perché quest’ultima che governa i Cinque Anziani potrebbe essere l’essere più pericoloso che Luffy e compagnia incontreranno mai:

“Sabo, prima hai pronunciato il nome Imu. Sembrerà molto strano, ma tra i primi venti che crearono il mondo, 800 anni fa, c’era un monarca di nome San Imu della dinastia Nerona.

Si dice che in questo mondo esistano i mezzi per creare la vita eterna. Qualcuno deve averlo provato, no? Qualcuno là fuori ha vissuto per secoli e secoli senza morire!”.

Tale teoria si basa proprio su Imu e di come quest’ultimo abbia poi scoperto un modo per possedere la vita eterna. Cosa ne pensate?

Fonte Comic Book – Twitter