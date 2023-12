Monsters: svelati i primi design ufficiali dei personaggi realizzati da Oda

Monsters, lo spin-off autoconclusivo scritto e disegnato da Eiichiro Oda nel 1994 è pronto a debuttare su Netflix nel 2024. Anche se al momento non si conosce una data o un periodo di uscita ufficiale, qualcosa sta già cominciando a muoversi. Con il presente articolo vogliamo riportare i primi design ufficiali dei personaggi di Monsters. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina X dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto

Come si può vedere dal contenuto, si tratta del design dei tre personaggi principali, tra cui il protagonista di Monsters. I fan possono quindi fare la conoscenza, da sinistra a destra, di Ryuma, Flare e Cirano. Quest’ultimo è uno spadaccino delinquente che Ryuma sconfigge. Tra Monsters e One Piece ci sono inevitabilmente tante connessioni, e non perché entrambi sono scritti e disegnati da Oda. Di fatti Ryuma ricorda moltissimo Zoro, ma questa somiglianza non basta per essere collegata a One Piece e quindi a Zoro.

Tuttavia la storia di Ryuma fu in seguito inserita nella trama di One Piece, come background del personaggio di Ryuma, che è il protagonista di Monsters. Ma più che per il design, ricorda Zoro in particolare in questa storia, come anche la sua ambientazione, il Paese di Wa. Un altro elemento che dimostra la connessione tra le due serie è il fatto che l’aspetto di Drakul Mihawk è ispirato a Cirano.

Un altro aspetto riguardante il design di Ruyma da analizzare è che la spada nell’anime non sarà la stessa di quella presente nel manga. Come si può vedere di seguito, infatti, a differenza della versione stampata, Ryuma nell’anime impugnerà la spada Shusui.

Unlike the manga version, the animated MONSTERS has given its Ryuma the Shusui blade! pic.twitter.com/0wXxDOzSRg — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) December 15, 2023

Come si può notare, il protagonista di Monsters ha con se la Shusui, ossia una delle ventuno spade di grado O Wazamono. Zoro si imbatte in questa rarità durante l’arco di Thriller Bark, dove si ritrova faccia a faccia con lo zombie di Ryuma. La Shusui era la spada di Ryuma, che era un samurai del Paese di Wa. E secondo la leggenda, con questa spada aveva abbattuto un drago. Essa non era nera, ma lo diventò dopo numerose battaglie.