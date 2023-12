Dragon Ball Super: svelate le prime bozze del capitolo 100

Dragon Ball Super si sta preparando per l’uscita del suo centesimo capitolo del manga. Si tratta sicuramente di un traguardo molto importante e con il presente articolo vogliamo riportare le prime anticipazioni e la prima bozza del prossimo grande numero. Il manga di Dragon Ball Super ha proseguito il suo percorso narrativo adattando gli eventi dell’ultimo film, Super Hero. Ma questo arco narrativo si sta preparando per il suo gran finale poiché la lotta contro Cell Max ha raggiunto il momento culminante proprio nel capitolo precedente.

Il manga di Dragon Ball Super ha raggiunto i momenti finali del combattimento contro Cell Max mentre Orange Piccolo e Gohan Beast trattenevano l’enorme androide. Per passare al contrattacco e porre fine allo scontro, gli eroi si preparavano a scatenare un ultimo cannone speciale, come visto in Dragon Ball Super: Super Hero. Questo ha lasciato i fan con il fiato sospeso fino al prossimo capitolo del manga. L’aggiornamento delle prime anticipazioni del capitolo 100 arrivano direttamente dalla pagina X dell’insider DbsHype:

Dragon Ball Super Chapter 100 Draft, yes only a single page this month. pic.twitter.com/ELIkVseSKq — Hype (@DbsHype) December 14, 2023

Il capitolo 100 del manga disegnato da Toyotaro uscirà ufficialmente il 20 dicembre. La lettura sarà gratuita, insieme agli altri due capitoli più recenti della serie, e porrà fine all’adattamento dell’arco narrativo di Super Hero. Cosa accadrà dopo rimane ancora un mistero, con i fan che si pongono molte domande sul prosieguo della serie da questo punto in poi. Soprattutto perché il potenziale inizio di un nuovo arco narrativo potrebbe avvenire anche nel capitolo.

Dragon Ball Super durante i momenti finali dell’arco di Granolah, aveva rivelato una versione di Freezer che lo ha portato a diventare il guerriero più forte dell’universo. Da allora i fan aspettano di vedere di più sullo storico villain del franchise. Mentre Goku e Vegeta raggiungono nuovi livelli di forza, insieme a Broly, e Gohan e Piccolo raggiungono fanno lo stesso contro Cell Max.

Anche se al momento non ci sono informazioni o dettagli circa il prossimo arco narrativo, recentemente abbiamo riportato un aggiornamento piuttosto preciso secondo il quale la nuova fase narrativa stravolgerà il manga. Quindi non resta che aspettare e vedere cosa dovranno aspettarsi i fan in futuro.

Fonte – Comicbook