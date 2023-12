One Piece 1088: l’anime anticipa il grande sogno di Rufy

L’anime di One Piece si sta costantemente preparando per il prossimo arco narrativo principale dopo gli eventi dell’arco di Wano. E dopo aver visto il ritorno sul piccolo schermo di Shanks, Boa Hancock e Barbanera, con il presente articolo vogliamo riportare l’anticipazione del prossimo episodio. Si tratta dell’episodio 1088 che si concentrerà sul grande sogno di Rufy.

Dopo la conclusione della violenta battaglia contro Kaido, l’anime ha costantemente rivelato che tipo di cambiamenti ha attraversato il resto del mondo. E adesso è arrivato il momento che i Cappelli di Paglia inizino a pensare solo a trovare il grande tesoro.

L’arco narrativo di Egghead debutterà nell’anime il prossimo anno, come primo arco narrativo principale della saga finale della serie. Anche Rufy e i Cappelli di Paglia si stanno preparando per il tratto finale del viaggio. Ora che Rufy è diventato Imperatore, i Cappelli di Paglia stanno perseguendo specificamente i loro obiettivi finali. E nel prossimo episodio dell’anime i fan avranno modo di scoprire il sogno di Rufy. L’anticipazione dell’episodio 1088 è visibile in cima al presente articolo.

L’episodio 1088 di One Piece si intitola “Il sogno di Rufy“ e di seguito ne riportiamo la sinossi:

“Mantenendo nel cuore il giuramento che una volta fece ai suoi fratelli, Rufy continua a viaggiare per i mari con una fede immutabile. Nel tumultuoso mondo, si aggrappa ancora a un’idea nonostante lacrime, sofferenza e risate. Qual è l’idea che commuoverà i cuori di coloro che la ascoltano?” L’episodio 1088 di One Piece andrà in onda in Giappone domenica 17 dicembre e sarà disponibile su Crunchyroll con i sottotitoli in italiano.

Il sogno di Rufy prosegue e i fan continueranno a seguirlo costantemente. Oltre al manga e all’anime, quest’anno la serie shonen ha avuto un inaspettato e grande successo su Netflix con l’adattamento live-action. Questo ha riscritto completamente il destino di uno dei medium più deludenti di sempre, con i fan che hanno amato la prima stagione di One Piece. Non a caso la seconda stagione è già in lavorazione.

