One Piece: una clip fanmade mostra lo scontro tra Teach e Shanks

One Piece è in corso da oltre 20 anni e dal suo debutto risalente al 1997, ora il manga si trova nel suo atto finale. Questo significa che Eiichiro Oda si sta impegnando a sviluppare diverse trame legate a personaggi diversi rimasti nell’ombra per molto tempo.

Dopo gli eventi di Wano, infatti, i fan hanno visto tornare in azione Barbanera e potuto scoprire più informazioni sui 5 Astri di Saggezza. Quindi il quadro generale sta diventando sempre più ampio. Tuttavia ci sono ancora molti scenari da scoprire e i fan meno pazienti si dilettano a realizzare clip davvero interessanti. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare una clip fanmade che vede uno scontro tra Imperatori, ossia Shanks con Barbanera.

Come si vede dal contenuto riportato, l’artista MemeDuka si è preso il tempo di immaginare la dinamica di uno scontro tra Shanks e Teach. La clip è breve o chiaramente non ufficiale, ma il fan si chiede se Barbanera possa opporsi a Shanks. Dopotutto, il Rosso deve ancora affrontare un nemico che non sia in grado di sconfiggere. Tra la sua forza e l’Haki del Conquistatore, Shanks rappresenta una minaccia mortale, ma nemmeno Barbabianca è riuscito a sconfiggere Barbanera nei suoi ultimi momenti.

Questo cortometraggio anime mostra come potrebbe andare avanti lo scontro tra Imperatori. Il mangaka Eiichiro Oda ha mostrato il ritorno di Shanks e Teach, rispettivamente contro Kidd e Law, ma i due non si sono ancora incontranti. Barbanera è uno dei principali villain di One Piece da sempre, quindi molti pensano che sarà il nemico finale di Rufy.

Per ora, tutto ciò che i fan possono fare è sicuramente continuare a leggere il manga e aspettare di leggere la resa dei conti tanto attesa. Gli ultimi capitoli del manga si stanno concentrando sul passato di Kuma, che continua ad emozionare tutti. Non si sapeva molto su questo personaggio, ma si è rivelato un prezioso alleato tutti i bisognosi e colui che si è preso cura e salvato Bonney.

Fonte – Comicbook