Nel capitolo più recente di Dragon Ball Super, i lettori sono stati introdotti al fenomenale debutto di Gohan Beast, un segno che il sipario potrebbe calare su questa epica storia da qui a breve. Al momento, Akira Toriyama e l’artista Toyotaro mantengono il riserbo sulle future tappe della serie, ma con l’approccio del Jump Festa di quest’anno, gli appassionati dell’anime potrebbero presto ottenere uno sguardo esclusivo sul destino degli Z-Fighters. Tuttavia, in questa fase, è il momento ideale per lasciare libera la fantasia e fare qualche speculazione.

Un elemento notevole che è rimasto assente in questa nuova fase di Dragon Ball Super è Freezer. Nonostante la sua assenza nel recente film, il malvagio tiranno che ormai tutti conoscono ha fatto la sua comparsa nell’ultimo capitolo dell’arco precedente con al centro Granolah. Giunto in scena per sconfiggere gli Heeter, Freezer ha rivelato di essersi allenato intensamente, emergendo come l’essere più potente dell’universo nella sua nuova forma “Black Freezer”. Il villain ha persino dimostrato di poter abbattere Goku e Vegeta nelle loro forme Ultra Istinto e Ultra Ego con facilità. La speranza è che Freezer continui a giocare un ruolo fondamentale nelle prossime vicende della serie.

Dragon Ball Super: cosa dovrebbe raccontare il manga dopo “Super Hero”?

Un nuovo torneo potrebbe essere la chiave per mantenere viva la fiamma dell’azione e dell’entusiasmo nella narrativa di Dragon Ball Super. Dopo il memorabile Torneo del Potere, trascorso un po’ di tempo, il panorama è radicalmente cambiato per gli Z-Fighters, con notevoli evoluzioni nei personaggi chiave come Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan e persino Freezer. L’idea di riunire gli universi per un nuovo scontro epico o di creare un torneo completamente inedito potrebbe offrire un terreno fertile per nuove e avvincenti vicende.

Durante una recente intervista con Victory Jump, gli editori di Dragon Ball Super hanno promesso che il capitolo 100 porterà una svolta “incredibile” con conseguenze a lungo termine. Sebbene il velo di mistero circondi ancora questa svolta, Dragon Ball Super: Super Hero ha dimostrato che la serie non esita a imporre cambiamenti significativi ai suoi personaggi. Con il manga che ha spesso seguito un percorso differente rispetto all’anime, il finale di Super Hero potrebbe riservare ai fan delle sorprese ed emozioni inaspettate.

