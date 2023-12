Code Geass: in arrivo novità sul sequel dell’anime

In Giappone sono molte le serie che hanno conquistato i fan, e Code Geass è sicuramente una di queste. La serie è diventata in breve tempo un vero e proprio cult in Giappone, riscuotendo poi un notevole successo anche in Occidente. Ad attestare il suo successo è la vittoria per tre anni consecutivi, dal 2006 al 2008, dell’Anime Grand Prix per la miglior serie animata dei fan degli anime.

Seguendo la storia di Lelouch Lamperouge, la serie originale presentava una storia che non era così chiara come in molti altri anime in circolazione. Infatti questa presenta un universo con molte più sfumature di grigio piuttosto che di bianco e nero. Code Geass è una serie televisiva anime creata dallo studio Sunrise, scritta da Ichirō Ōkouchi e diretta da Gorō Taniguchi. Con il presente articolo vogliamo ricordare che ci sarà una serie sequel dell’anime e vogliamo anche riportare la data di uscita ufficiale in cui saranno rivelate nuove informazioni su “Z of Recapture”.

Il sito ufficiale di Code Geass ha rivelato che il 18 dicembre in Giappone il franchise rivelerà nuove informazioni sul sequel. Intitolato Code Geass: Z of The Recapture, l’evento alla fine di questo mese rivelerà il cast principale, un video speciale e ulteriori informazioni sulla creazione della serie. In questa occasione sarà presente il doppiatore giapponese di Lelouch, Jun Fukuyama, insieme al regista Yoshimitsu Ohashi e ai produttori Yasumasa Tsuchiya e Hirojiro Taniguchi. Pare che la serie sequel potrebbe riunire il vecchio cast per questo nuovo capitolo nell’universo di Code Geass.

All’inizio di quest’anno, il co-creatore Goro Taniguchi ha discusso dei piani originali per la serie e di come sono cambiati quando Code Geass è stato finalmente animato. Ha spiegato come tutto è iniziato. C’è una scuola militare, dove due giovani ragazzi diventano amici. Ma uno di loro subisce più volte violenze da un insegnante e loro progettano di ucciderlo. Ovviamente, se lo facessero sarebbero giustiziati, quindi iniziano a pensare a cosa possono fare. Potrebbero provare ad acquisire qualche abilità. O in alternativa salire di grado così da poterlo uccidere senza conseguenze o mandarlo su qualche campo di battaglia dove morirebbe di certo.

