The Bat-Man: First Knight – Dan Jurgens torna nel 1939 di Batman

Dan Jurgens, uno degli autori più importanti nella storia di Superman, fa il suo esordio nell’etichetta DC Black Label con la miniserie The Bat-Man: First Knight, che racconta le origini dell’Uomo Pipistrello ambientate ai tempi in cui erano state effettivamente concepite, ovvero il 1939. Si tratta della seconda miniserie Black Label dedicata ai primi tempi di Batman, che si affianca a Batman: Gargoyle of Gotham di Rafael Grampa.

Due dei più grandi narratori di fumetti danno un nuovo sguardo a uno dei casi più famigerati di Batman: la DC ha infatti annunciato oggi i piani per The Bat-Man: First Knight, una serie Prestige Plus in tre numeri pubblicata sotto l’imprinting DC Black Label (lettori maggiori di 17 anni), scritta da Dan Jurgens (Superman, Action Comics) e disegnata da Mike Perkins (The Swamp Thing, Action Comics, Tales From the Dark Multiverse). Jurgens e Perkins si uniscono per raccontare una storia di Batman ispirata ad alcuni dei primi casi del Cavaliere Oscuro, attraverso una lente estremamente moderna.

LEGGI ANCHE:



Batman la serie animata del 1992 arriva su Netflix

L’anno è il 1939. Il mondo, ancora scosso dagli orrori della Prima Guerra Mondiale, è sull’orlo di un conflitto ancora più cruento, perché il fascismo è in marcia e sta raccogliendo forze negli angoli più oscuri dell’America. In questo contesto, a Gotham è iniziata una serie di violenti omicidi e la recente comparsa del misterioso vigilante noto come l’Uomo Pipistrello fa sì che i potenti della città vivano nel timore di un collasso istituzionale. Tutte le prove dell’indagine sugli omicidi sfidano la logica: i colpevoli sono tutti uomini morti sulla sedia elettrica. Ma quando l’Uomo Pipistrello si trova faccia a faccia con una di queste anomalie malate, riesce a malapena a salvarsi la vita, mettendo in discussione la sua capacità di sopravvivere in un mondo che si sta brutalmente evolvendo intorno a lui!

THE BAT-MAN : FIRST KNIGHT

Cover art by Marc Aspinall & Ramon Perez#Batman pic.twitter.com/tYmfsIBIaN — Batman – Noir Alley 🦇 (@BatNAlley) November 18, 2023

Creato nel 1939 da Bob Kane e Bill Finger, Batman era un personaggio estremamente debitore alle atmosfere dei racconti pulp e soprattutto le sue prime storie, prima dell’introduzione della spalla Robin, erano molto oscure e violente. L’intenzione di Dan Jurgens e Mike Perkins è quindi quella di recuperare quelle atmosfere raccontandole però con uno stile più moderno, cosa che è ormai impossibile con il Batman “regolare” dal momento che le sue origini sono state sempre più spostate avanti negli anni.