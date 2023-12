Dragon Ball Super: il manga ha chiuso definitivamente con i supereroi?

Il capitolo più recente del manga di Dragon Ball Super ha ufficialmente concluso l’adattamento del film Super Hero. Infatti i fan hanno visto Gohan Beast e Orange Piccolo sconfiggere definitivamente Cell Max. Anche se il capitolo 100 ha rivelato la caduta dell’Esercito del Fiocco Rosso, Akira Toriyama e il mangaka Toyotaro non si sono espressi più di tanto su ciò che seguirà l’ultima trama. Ma la traduzione dell’ultimo capitolo del manga, suggerisce l’idea che potremmo non aver visto la fine dei Supereroi.

Prima che i lettori di manga sperimentassero la storia di Super Hero in un modo completamente nuovo, il manga ha presentato un arco prequel incentrato su Goten e Trunks ormai adolescenti. Invece di limitarsi a leggere i libri e passare il tempo con gli amici, i figli di Goku e Vegeta hanno pattugliato le strade nei panni di supereroi. I giovani Saiyan infatti si sono ispirati agli anni in cui Gohan faceva lo stesso nelle vesti di Great Saiyaman. Così i due hanno combattendo contro gli androidi creati dal Dr. Hedo prima che il nipote del Dr. Gero si unisse all’Esercito del Fiocco Rosso. Se il manga dovesse continuare a seguire i supereroi, molto probabilmente tornerebbe a concentrarsi ulteriormente Goten e Trunks.

In una nuova traduzione che allude al futuro del manga, Dragon Ball Super afferma che il pericolo per la Terra è passato. Ma la battaglia dei supereroi non è finita. Un grande cambiamento nell’ultimo arco narrativo rispetto al lungometraggio è che Carmine, il braccio destro del leader dell’Esercito del Fiocco Rosso, è fuggito. Infatti vuole tornare al quartier generale dell’organizzazione criminale. Con il villain ancora in libertà, forse il manga si sta preparando per un altro arco narrativo incentrato su Goten e Trunks.

Questo scenario potrebbe non entusiasmare i fan. Questi infatti aspettano di vedere il ritorno di Freezer, che è apparso nel capitolo finale della saga di Granolah con una nuova trasformazione. Stiamo parlando di Black Freezer, una trasformazione che avvicina il despota alieno al potere di un Dio della Distruzione. Anche se non si conosce con certezza la prossima storia del manga, il villain della serie giocherà sicuramente un ruolo determinante nel futuro del franchise.

