Dragon Ball Super al momento ha stoppato la sua serializzazione, successivamente alla fine della saga di Granolah il Sopravvissuto che ha mostrato dei dettagli e dei colpi di scena davvero interessanti.

Passo dopo passo, durante lo scontro con Gas Goku, Vegeta, Granolah e gli altri, insieme al pubblico hanno scoperto dei dettagli importanti sulla natura dei Saiyan, insieme a una grande impresa del padre di Goku, Bardack, che a quanto pare ha sconfitto Gas in passato grazie a un potenziale nascosto mai sbloccato per via della sua morte prematura.

In teoria il potere di Bardack dovrebbe essere simile a quello di Goku, ma a differenza del figlio, il padre, come accennato è scomparso prematuramente per mano di Freezer che per ironia della sorte è comparso nuovamente alla fine di questa saga, uccidendo sia Gas e abbattendo sia Goku che Vegeta, confermando nuovamente la sua supremazia sui Saiyan.

Dragon Ball Super: quali potrebbero essere i colori di Black Freezer?

Come da prassi così come successo anche con la forma Gear Fifht di Luffy, il pubblico si chiede come saranno i colori di questa nuova forma del temibile villain e oggi, tramite una fan art su Twitter possiamo ipotizzare anche noi a livello visivo il tutto come potrebbe essere in futuro.

La bellissima illustrazione di cui parliamo oggi è stata condivisa dal profilo Twitter di @Legacy_MP4 che ha appunto condiviso un’art riguardante questa nuova forma di Freezer, dipingendo il tutto con una veste singolare che appunto richiama la vera natura de villain.

Il n’y a toujours pas de news sur le nouvel arc de dbs ? #Dbspoilers pic.twitter.com/RsRNkyIoa7 — 滅/𝕵𝖔𝖊𝖘𝖙𝖆𝖗 𝔇. 𝕷𝖊𝖌𝖆𝖈γ 🇧🇷🇨🇺 (@Legacy_Mp4) October 12, 2022

Black Freezer ha tratti ricorda Cooler e se ben notiamo l’artista ha deciso di donare colori simili al fratello del personaggio, giocando molto sulle sfumature viola, bianche e nere, regalando una tavola eccezionale tratta appunto dall’ultimo capitolo di Dragon Ball Super che ha chiuso la saga di Granolah; una saga colma di colpi di scena e conferma davvero interessanti sulla natura dei Saiyan.

Voi cosa ne pensate di questa nuova forma? Nonostante il desing abbiamo anche constatato che al momento è capace di sconfiggere Goku e Vegeta con un solo pugno e quindi stavolta il tutto sembra difficile da superare.

