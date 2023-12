Rick and Morty – The Anime: nuova clip e debutto confermato nel 2024

La settima stagione di Rick and Morty è giunta al termine, ma per la serie animata statunitense creata da Justin Roiland e Dan Harmon ci sono ancora dei progetti da affornare. Infatti Adult Swim sta già lavorando al suo futuro per l’ottava stagione già in lavorazione da qualche tempo. E uno dei progetti più attesi in assoluto dai fan è l’anime di Rick and Morty. Infatti con il presente articolo vogliamo riportare che la serie originale ha pubblicato il suo primo teaser e soprattutto rivelato che debutterà ufficialmente nel 2024.

Di seguito riportiamo la nuova clip, condivisa da swimpedia sul sul account X (Twitter):

Check out this sneak peek of Rick and Morty: The Anime, which is coming next year to #AdultSwim and #Max! pic.twitter.com/oJlggIEY4Z — Swimpedia (@swimpedia) December 18, 2023

L’aggiornamento arriva direttamente da Adult Swim, che ha pubblicato il suo primo promo per Rick and Morty – The Anime. Nonostante inizialmente si credeva che avrebbe fatto il suo debutto nel 2023, ora possiamo dire con certezza che questo non accadrà. Il nuovo teaser dell’anime infatti, conferma che Rick and Morty sarà rilasciato nel 2024, ma non c’è una data o finestra di uscita molto chiara.

Rick and Morty – The Anime è una serie di sitcom anime di fantascienza creata e sviluppata da Takashi Sano e prodotta da Studio Deen, Sola Entertainment e Telecom Animation Film per Adult Swim. Per quanto riguarda il cast del doppiaggio della terza serie del franchise basata sulla serie animata omonima di Justin Roiland e Dan Harmon, di seguito riportiamo un elenco:

Yōhei Tadano darà la sua voce a Rick Sanchez

Keisuke Chiba doppierà invece Morty Smith

Manabu Muraji sarà Jerry Smith

Akiha Matsui doppierà Summer Smith

Jun Irie nei panni di Beth Smith

Adult Swim ha colto la palla al balzo e proponendo a Takashi Sano di supervisionare la tanto attesa serie anime, anche alla luce del forte successo globale degli anime in generale. Per quanto riguarda la storia dell’anime, Rick and Morty: The Anime sarà più o meno come la serie animata originale. Le vicende infatti ruoteranno chiaramente introno a Rick Sanchez e suo nipote Morty, pronti ad affrontare ogni sorta di avventura.

Questo anime originale sarà sicuramente apprezzato da tutti i fan e si candida come un altro successo per Adult Swim. Ma per il programma statunitense non sarà il primo progetto anime. Infatti ricordiamo che il programma ha in passato proposto titoli anime originali come Blade Runner: Black Lotus. .

Fonte – Comicbook