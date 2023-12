Tra le uscite Planet Manga del 21 dicembre 2023 si segnala la Guida Definitiva ai Personaggi de L’Attacco dei Giganti, oltre allo speciale Starter Pack di 20th Century Boys, che raccoglie i primi tre volumi della Ultimate Deluxe Edition.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 21 dicembre 2023.

Le uscite Planet Manga del 21 dicembre 2023

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition Starter Pack

Contiene i Volumi 1, 2 e 3 della Serie

24,00 €

IL CAPOLAVORO DI NAOKI URASAWA TORNA IN EDIZIONE DELUXE! Kenji gestisce un piccolo spaccio. La sua quotidianità è scossa dal suicidio di un amico d’infanzia: scoprire i motivi di quel gesto lo condurrà a un viaggio nei ricordi e lo porrà di fronte a verità dimenticate e a misteriosi, sovrastanti intrighi.

L’Attacco dei Giganti – La Guida Definitiva ai Personaggi

Manga Graphic Novel

5,90 €

LA GUIDA DEFINITIVA E AGGIORNATA SU TUTTI I PERSONAGGI APPARSI NELLA SERIE

Dai membri dell’Armata ricognitiva ai cittadini senza nome, tutto quello che c’è da sapere su oltre trecento figure ideate da Hajime Isayama.

Inoltre, un’inedita intervista al maestro realizzata dopo il completamento dell’opera.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX E PRIME VIDEO

Blue Flag 3

5,20 €

SOGNI INFRANTI E DESIDERI DI ESPIAZIONE Il rapporto fra Taichi, Futaba e Toma si arricchisce di nuove sfumature. Crescere significa anche trovare la forza di rispondere a una domanda: cosa possiamo fare quando commettiamo un terribile errore al quale non potremo mai porre rimedio?

Saga of Tanya the Evil 27

8,50 €

L’IMPERO CONTRO LA FEDERAZIONE RUS

Grazie a una buona intuizione, unita a un pizzico di fortuna, Tanya e i suoi uomini hanno potuto assestare il primo, importante colpo alle linee nemiche. La strada per la vittoria, o anche solo la pace, tuttavia, è ancora lunga…

Murciélago 23

6,90 €

QUALCOSA DI INSPIEGABILE

L’arrivo di Céline Argent in Giappone catalizza l’attenzione delle forze dell’ordine. Mentre un grave incidente porta a galla qualcosa che sembra violare le leggi della natura, prosegue l’indagine di Kuroko e degli agenti dell’FBI…

Gleipnir 14

7,00 €

L’INCREDIBILE NUMERO CONCLUSIVO

Gli scontri fra i “mostri” che grazie al potere delle monete hanno acquisito diverse abilità stanno cambiando questo mondo. Anche di fronte al più terribile dei nemici, Shuichi e Claire combattono la battaglia finale per il futuro che hanno immaginato.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU VVVVID

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 19

7,50 €

PRIMI MESI DA NOVELLI SPOSI

Mentre Rudeus e Sylphie cercano di godersi questi momenti, pur dovendo fare i conti con Norn e Aisha, Eris continua il suo terrificante addestramento. Riuscirà a diventare abbastanza forte da sentirsi degna del suo primo amore?

Agente 008 22

5,90 €

I DOGURA MAGURA ATTACCANO TOKYO CON DRONI ASSASSINI

La casa dove risiede la famiglia di Eito è a rischio e il giovane studente si precipita sul luogo nel disperato tentativo di proteggere i propri cari. Proprio lì è atteso da una delle più grandi sorprese della sua vita…

Atelier of Witch Hat 12

7,00 €

PANICO NELLA CITTÀ-ISOLA DI EZREST

Il clima di festa che accompagna il successo della presentazione dell’incantesimo di Coco alla parata della notte d’argento viene spazzato via improvvisamente. Una mostruosa creatura fa la sua comparsa! Davanti al pericolo, maghi e Cavalieri Sorveglianti si adoperano per limitare danni e vittime…

Tenken – Reincarnato in una Spada 12

7,00 €

RESA DEI CONTI A SEADRAN

Per salvare il regno dall’usurpatore, Fran e Master sono pronti a tutto, anche se questo significa affrontare un mortale duello da troppo tempo rimandato. Riusciranno a sconfiggere il crudele Walza mentre infuria la rivolta?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU AMAZON PRIME VIDEO

Skeleton Knight in Another World 11

7,00 €

DALLA SERIE DI LIGHT NOVEL CHE HA ISPIRATO ANCHE L’ANIME

Arc si sta allenando in un’intricata foresta con il possente dragon lord Villiers Fim. Ariane non è da meno e, con la sorella Eevin, tenta di migliorare la sua attitudine al combattimento. Si dimostrerà pronta per le prossime, pericolose missioni?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Boy’s Abyss 10

7,00 €

UN ABISSO DI DESIDERIO E RIMORSI

Chako, in una situazione di equilibrio mentale sempre più precaria, è scomparsa. Deciso a ritrovarla, Reiji si rivolge a Esemori, ma trova il romanziere in condizioni critiche in un letto d’ospedale. Per il ragazzo inizia un nuovo, tormentato viaggio.

My Home Hero 3

7,00 €

IL CLAN, LA SETTA E TETSUO

In vista della festa del villaggio, Tetsuo deve decidere fino a che punto è disposto a mettersi in gioco e rischiare. Intanto, Kubo e il clan perseguono il loro piano di attacco, ma sono all’oscuro della presenza del giovane Kenshin Ozawa.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Mieruko-Chan 7

7,00 €

QUALCOSA CHE NESSUN ALTRO VEDE

Una nuova compagna di classe. Bellissima. Una fotomodella. Tutti l’adorano. Ma Miko vede in lei qualcosa di tetro. Cosa si cela dietro quella ragazza? Di sicuro c’entra qualche inquietante spirito, eppure questa volta sembra diverso…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Ma che Sfacciato! 17

7,00 €

CONFUSA E FELICE

Naruse è riuscito a mettere in imbarazzo Yuki in mille modi, ma il suo regalo a sorpresa è una vera frecciata al cuore della ragazza. Possibile che un anello possa fare questo effetto? Nel frattempo, qualcun altro soffre indicibilmente per amore…

L’Immortale – Il Libro dell’Era Bakumatsu 8

7,00 €

UN CAMBIAMENTO EPOCALE

Mentre si scrive la storia del Giappone, un segreto viene alla luce: gli esperimenti sull’immortalità non sono stati abbandonati. Davanti a questa sconvolgente rivelazione, la piccola Buran Ayame decide di porre rimedio…

IL SEQUEL DELLA SERIE DI CULTO DI HIROAKI SAMURA

Hello Morning Star 3

7,00 €

L’OCCASIONE DELLA VITA

Gli L.Planet possono esibirsi nel più importante festival nipponico. Durante lo spettacolo accade l’impensabile… Kyosuke sta per cadere dal palco?! L’ultimo, avvincente volume della miniserie che esplora i segreti della più nota idol band del Giappone.

Dororo e Hyakkimaru – La Leggenda 8

7,00 €

IL MANGA DI SATOSHI SHIKI ISPIRATO AL CAPOLAVORO DEL MAESTRO OSAMU TEZUKA

Dororo e Hyakkimaru arrivano in un tetro villaggio: la luce del sole quasi non riesce a superare le ali delle mille falene che ne oscurano il cielo. Da che cosa saranno attesi i due viaggiatori?

Soul Eater Ultimate Deluxe Edition 8

13,00 €

HA INIZIO L’OPERAZIONE “CONQUISTA CASTELLO DI BABA YAGA” Un’alleanza inaspettata consente alla DMWA di poter pianificare un’operazione a sorpresa contro Arachnophobia. Gli studenti, tuttavia, potrebbero non essere pronti ad accettare le condizioni della nuova situazione che si è venuta a creare.

Watanare – Non Esiste che ci Mettiamo Insieme… Oppure Sì? 3

7,00 €

LA PIÙ SURREALE DELLE STORIE D’AMORE PROSEGUE CON UN COLPO DI SCENA DIETRO L’ALTRO

La “sfida” tra Renako e Mai giunge alla conclusione. Chi ne sarà uscita vincitrice? Non soddisfatte, le due decidono di lanciarsi in una nuova competizione: adesso saranno “più che amiche, ma non ancora fidanzate”…

Yu-Gi-Oh! Complete Edition 9

14,90 €

UN NEMICO A DIR POCO INSIDIOSO

La seconda fase del torneo che ha infiammato la città di Domino ha luogo a bordo della Battle Ship, dove Yugi ha sconfitto Bakura. Ora Jonouchi dovrà respingere l’ombra di Marik. E chi è il misterioso ottavo duellante salito a bordo del dirigibile?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Wind Breaker 5

7,00 €

TEMPO DI ELEZIONI AL FUURIN

Tutti sono in fermento. Essere il capoclasse significa fare un primo passo per raggiungere la vetta, ma vuol dire anche proteggere e guidare i propri compagni, soprattutto nelle situazioni più problematiche. Come nel caso di Anzai, che si è messo contro i temibili Keel…

Marmalade Boy Little 4

9,90 €

LO STUPENDO MATRIMONIO DI MIKI E YU DI PICCOLI PROBLEMI DI CUORE

Benché la trama primaria sia imperniata sui fratelli minori Rikka e Suzu e le loro storie d’amore alle scuole medie, Miki e Yu sono i veri protagonisti di questo volume e appaiono (da giovani!) anche nella storia speciale completa in appendice…

Puella Magi Madoka Magica Ultimate Deluxe 2

9,90 €

LO SCONCERTANTE FINALE

Le trame di Kyubei e il passato di Homura sono tornate con nuovi disegni per non perdersi nemmeno un dettaglio. Quale sarà il desiderio di Madoka?

IL MANGA BASATO SULL’ANIME DISPONIBILE SU CRUNCHYROLL