L’Attacco dei Giganti: il finale dell’anime incrementa le vendite del manga

L’anime de l’Attacco dei Giganti si è definitivamente concluso con l’episodio finale della terza parte della quarta stagione. Nonostante questo, però, tutti i fan sanno che ci saranno novità in arrivo l’anno prossimo. Questo nonostante Hajime Isayama abbia più volte ribadito chiaramente che non avrebbe disegnato sequel o spin-off.

Tuttavia Isayama rilascerà un nuovo racconto incentrato sull’infanzia di Levi che sarà presente nell’artbook in arrivo il prossimo anno. Si chiamerà L’Attacco dei Giganti: Fly. Con il presente articolo vogliamo però riportare che l’episodio finale dell’adattamento di MAPPA, ha comportato un grande incremento delle vendite complessive del manga.

L’anime ha pubblicato solo di recente il suo episodio finale, mentre l’ultimo capitolo che ha concluso gli eventi di Eren nel manga è stato pubblicato molto prima. Arrivato nel 2021, l’ultimo capitolo è diventato famoso per aver generato molte critiche tra i lettori. Alcuni fan appoggiavano Isayama in quanto non ci poteva essere finale diverso da quello disegnato per come si erano messi gli eventi. Altri invece non lo accettavano, ma molto probabilmente quello che ha scatenato una reazione del genere è il modo in cui Isayama ha disegnato gli ultimi momenti.

Ed infatti tutti hanno apprezzato il finale dell’anime, in quanto MAPPA è riuscita ad apportare alcune modifiche al finale con contenuti originali. Con il contributo di Isayama, che hanno disegnato un quadro generale migliore e più chiaro sugli eventi originali, l’anime ha saputo concludere la storia infinita di Eren e dei suoi amici nel modo giusto.

L’account ufficiale de L’Attacco dei Giganti: Fly ha condiviso che le vendite complessive del manga hanno raggiunto oltre 140 milioni di copie. Il prossimo artbook aumenterà sicuramente quel numero, in uscita ad aprile del prossimo anno. Questo conterrà anche un nuovo racconto scritto da Isayama.

Non sono molti i dettagli in questo momento, ma abbiamo riportato che sarà incentrato su Levi. E questo ha senso, dato che lo stesso Isayama aveva detto in passato che avrebbe avuto piacere nel disegnare ancora una volta gli eventi del Capitano Levi.

Fonte – Comicbook