L’anime di Beastars è stato molto apprezzato dal pubblico e per questo è diventato nel tempo una delle serie di punta della piattaforma streaming Netflix. Come leggiamo su Comic Book di recente l’autrice del manga Paru Itagaki ha diffuso uno sketch su Twitter, accompagnandolo da nuovi aggiornamenti riguardanti la produzione della stagione finale della serie animata tratta dalla sua opera.

Da come sappiamo, successivamente a due stagioni esplosive, Netflix ha deciso di chiudere il racconto con la terza stagione, prevista per il 2024 e prodotta sempre da Studio Orange, già autore del remake anime dedicato a Trigun. L’autrice originale del manga ha partecipato a un incontro con la produzione e ha deciso di diffondere nuove informazioni in merito con il suo pubblico, disegnando ancora una volta Louis e Legoshi per festeggiare:

Paru Itagaki 🗣️: I went to a BEASTARS anime meeting the other day and was so excited that I wanted to draw together for the first time in a long time! 🐺🫎 I can't say much about it yet, but look forward to the final season!

Stay tuned for more news. https://t.co/b6GHc2uxzM

— BEASTARS (@beastarsanime) November 28, 2023