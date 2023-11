Hunter x Hunter: il mangaka spiega i momenti finali di Meruem

I fan di Hunter x Hunter ricordano ancora la fine dell’arco narrativo del Formichimere come uno dei momenti più importanti della serie. E con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare alcune spiegazioni del mangaka sui momenti finali tra Komugi e Meruem nel manga. L’arco narrativo del Formichimere di Hunter x Hunter si è svolto molto diversamente da quanto i fan si sarebbero mai aspettati di vedere, soprattutto con Meruem. Considerato come un avversario di livello divino e quindi imbattibile, alla fine ha perso la vita a causa di un subdolo avvelenamento.

Ma quello che ricordano maggiormenti i fan non è la sconfitta in sé, quanto la conversazione finale tra Meruem e Komugi. Mentre passa ai pannelli neri con le loro ultime parole, Yoshihiro Togashi ha recentemente spiegato che si è ispirato ad alcuni momenti classici per realizzare il finale di Meruem e Komugi.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Marvel Panini del 30 novembre 2023

“Quasi tutti i layout dei pannelli vengono decisi subito prima o durante il processo di storyboard, quando poi la tensione è più alta possibile. E questa era l’idea di avere diverse pagine su sfondi neri divise verticalmente” dice Togashi. “Mentre disegnavo gli storyboard del capitolo, ho pensato a una parte de ‘La città della calma serale, il paese dei fiori di ciliegio’ di Fumiyo Kono, ricordando la scena come una sequenza di pannelli di solo monologo su sfondi bianchi divisi verticalmente” continua Togashi. Ha anche ammesso che quando l’aveva riletto si era accorto che l’aveva erroneamente confuso con dei pannelli di un’altra scena.

Da quel momento aveva deciso di continuare la conversazione tra Komugi e Meruem con dei pannelli semplici e neri come la pece.

Proseguendo, Togashi ha spiegato che la maggior parte delle persone della generazione precedente alla sua, ricorderanno Ashita no Joe riguardo una scena famosa di un personaggio che ardeva più intensamente che poteva. La sua generazione invece avrebbe pensato a Raoh di Ken il Guerriero. Ciò che entrambi hanno in comune è l’uso di una tecnica di ombreggiatura che può comportare il tratteggio incrociato per ritrarre un momento emotivo.

Riguardo il finale, Togashi ha detto di aver sempre desiderato accettare questa sfida. E il suo desiderio si è avverato con la doppia pagina di Komugi e Meruem. Ha trovato divertente rappresentare due personaggi che hanno trovato il significato della vita nel processo piuttosto che nel risultato. E Togashi è soddisfatto di essere riuscito a realizzare una doppia pagina come culmine di tutto.

Fonte – Comicbook