Jujutsu Kaisen ha mostrato un grande climax all’interno dell’anime, adattando l’arco narrativo dell’incidente di Shibuya. Dopo il suggellamento di Gojo, Yuji, Nanami e tutti gli altri sono stati costretti a fronteggiare delle Maledizioni davvero potenti, a volte fuori dalla loro portata. Infatti nell’episodio 18 abbiamo anche visto di come l’assenza di Gojo abbia condotto a degli eventi irreversibili per gli stregoni, e Mahito è al centro di uno di questi accadimenti. Il cliffhanger dell’episodio però ha acceso i riflettori ancora una volta su Nobara, successivamente a un’assenza importante.

Dopo tantissimi combattimenti al cardiopalma, Mahito è il nemico da battere e poco dopo Itadori, il villain si imbatte anche in Nobara. Poco prima di quell’istante, Mahito spiega il come abbia creato anche una sua copia per compiere un altro obiettivo, quindi una delle due personalità ingaggia uno scontro con il recipiente di Sukuna e successivamente tocca a Nobara.

La suddetta gestisce bene l’inizio dello scontro anche se la superiorità del nemico è fortemente pressante. Mahito vuole spezzare ancora una volta lo spirito di Yuji, cercando di uccidere la ragazza davanti ai suoi occhi, dopo aver eliminato Kento Nanami, provocandogli una morta atroce. Tale dipartita ha senza dubbio spezzato anche gli animi degli spettatori, increduli per la morte dello stregone di primo livello.

Jujutsu Kaisen: il cliffhanger della puntata 18 segna un grande ritorno e una morte straziante

Mahito è probabilmente più forte di Nobara, quindi il ritorno di quest’ultimo potrebbe segnare ancora un’altra morte? Con quello che sta succedendo in questo arco narrativo, abbiamo la conferma dell’importanza di Gojo all’interno del mondo di Jujutsu Kaisen, quindi anche per questo le Maledizioni hanno cercato e messo in atto un piano per intrappolarlo in un Regno della Prigione. Cosa ne pensate di questo adattamento animato? La mente di Yuji è stata messa a dura prova, visto il dolore e la sofferenza affrontata in questa terribile notte di Halloween.

Fonte Comic Book