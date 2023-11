Jujutsu Kaisen: il destino di Gojo era pianificato dall’inizio del manga?

È impossibile non ammettere che uno dei personaggi più amati dai fan di jujutsu Kaisen non sia Gojo Satoru. Lo stregone più forte del mondo è intoccabile per moltissimi fan della serie anime e manga. Tuttavia con il presente articolo vogliamo riportare una nuova teoria secondo la quale il destino di Gojo era segnato fin dall’inizio.

Infatti l’ultima apparizione di Gojo nel manga di Jujutsu Kaisen ha colto di sorpresa chiunque, ma è probabile che la sconfitta dello stregone era tracciata da sempre.

La teoria in questione arriva dopo l’apparizione più recente di Gojo nel manga di Gege Akutami. Quindi, è importante specificare che a seguire ci saranno degli spoiler importanti.

Come sappiamo, lo scontro fra Sukuna e Gojo è stata una battaglia intensa, mettendo lo stregone alla prova in grande stile. Dopotutto, Sukuna ha preso completamente il controllo del corpo di Megumi, costringendo Gojo a usare il suo potere al suo apice. Tuttavia, la battaglia si è conclusa con Gojo cadere sorprendentemente sul campo di battaglia per mano di Sukuna. Il Re delle Maledizioni ha infatti tagliato a metà il corpo di Gojo. Tuttavia, questa nuova teoria che l’utente Baeli ha condiviso su X ha catturato l’attenzione dei fan.

In sostanza, la teoria porta a chiedersi se la sconfitta di Gojo e la sua morte fossero tutte pianificate. Il nocciolo della teoria deriva dalla sottovalutazione di Yuji da parte di Sukuna. La maledizione non è mai rimasta colpita dal suo precedente contenitore, e questo va a favore di Gojo. Dopotutto, lo stregone ha sempre visto Yuji come un potenziale e ha sottolineato il suo desiderio di diventare il più forte con Gojo ben prima che iniziasse questa battaglia.

Dopo la “morte” di Gojo, Sukuna deride Yuji, e da quel momento in poi le cose divennero intense. Il ragazzo è entrato in azione con Higurama al seguito, e quest’ultimo sembra avere l’abilità di dominio perfetta per contrastare Sukuna. Ora tutti gli occhi sono puntati sulla forza segreta di Yuji. E se questa teoria è giusta, allora il potere nascosto del ragazzo ha la capacità sia di sconfiggere Sukuna e di salvare i suoi alleati. Quindi probabilmente era tutto già pianificato dall’inizio per poter mettere Yuji al centro dell’attenzione al momento giusto.

Fonte – Comicbook